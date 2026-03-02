Домашний паштет – универсальная вкусная закуска. Такое блюдо можно приготовить из очень простых и бюджетных продуктов. Для основы прекрасно подойдут шампиньоны в сочетании с овощной зажаркой.

Идея приготовления домашнего грибного паштета опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

500 грибов

100 г лука

морковка 100 г

70 г сливочного сыра (или масла)

соль, перец

30 г масла

хлеб

Способ приготовления:

1. Без масла поджарьте нарезанные грибы, на среднем огне до испарения воды, это примерно 8-10 минут. Также посолите и поперчите грибы.

2. Добавьте кусочек масла и растопите его.

3. Положите лук и жарьте, перемешивая, 5 минут.

4. После этого бросьте натертую морковь и пожарьте, перемешивая до мягкости, 7-8 минут.

5. Положите в чашу все овощи, добавьте туда сливочный сыр или сливочное масло на выбор и взбейте блендером в однородную массу.

6. Подавайте с поджаренным или тостовым хлебом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: