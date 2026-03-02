Рецепт домашнего грибного паштета из шампиньонов: как приготовить вкусную закуску
Домашний паштет – универсальная вкусная закуска. Такое блюдо можно приготовить из очень простых и бюджетных продуктов. Для основы прекрасно подойдут шампиньоны в сочетании с овощной зажаркой.
Идея приготовления домашнего грибного паштета опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 грибов
- 100 г лука
- морковка 100 г
- 70 г сливочного сыра (или масла)
- соль, перец
- 30 г масла
- хлеб
Способ приготовления:
1. Без масла поджарьте нарезанные грибы, на среднем огне до испарения воды, это примерно 8-10 минут. Также посолите и поперчите грибы.
2. Добавьте кусочек масла и растопите его.
3. Положите лук и жарьте, перемешивая, 5 минут.
4. После этого бросьте натертую морковь и пожарьте, перемешивая до мягкости, 7-8 минут.
5. Положите в чашу все овощи, добавьте туда сливочный сыр или сливочное масло на выбор и взбейте блендером в однородную массу.
6. Подавайте с поджаренным или тостовым хлебом.
