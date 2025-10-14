Рецепт из куриного филе для сытного обеда: элементарное блюдо, которое получится у всех
Куриное филе можно использовать для приготовления сочных рулетиков в духовке. Такое блюдо идеально подойдет для обеда. Для того, чтобы мясо не было сухим, добавьте нежный соус и бекон. Запечь можно вместе с картофелем – получится быстро и сытно.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков для обеда опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- моцарелла – 80 г
- бекон – 100 г (10 ломтиков)
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 2 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- картофель
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать вдоль.
2. Отбить с двух сторон.
3. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.
4. Для соуса в миске соединить майонез и дижонскую горчицу.
5. Смазать отбитое куриное филе соусом, выложить сыр и закрутить в рулетик.
6. Каждый рулетик завернуть в бекон (1-2 шт., в зависимости от размера рулета).
7. Картофель почистить, добавить любимые специи (к картофелю, сухой чеснок и соль).
8. Добавить немного масла, перемешать.
9. Отправить на противень, а посередине выложить рулетики.
10. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
