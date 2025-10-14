Куриное филе можно использовать для приготовления сочных рулетиков в духовке. Такое блюдо идеально подойдет для обеда. Для того, чтобы мясо не было сухим, добавьте нежный соус и бекон. Запечь можно вместе с картофелем – получится быстро и сытно.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков для обеда опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

моцарелла – 80 г

бекон – 100 г (10 ломтиков)

Ингредиенты для соуса:

майонез – 2 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

картофель

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль.

2. Отбить с двух сторон.

3. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.

4. Для соуса в миске соединить майонез и дижонскую горчицу.

5. Смазать отбитое куриное филе соусом, выложить сыр и закрутить в рулетик.

6. Каждый рулетик завернуть в бекон (1-2 шт., в зависимости от размера рулета).

7. Картофель почистить, добавить любимые специи (к картофелю, сухой чеснок и соль).

8. Добавить немного масла, перемешать.

9. Отправить на противень, а посередине выложить рулетики.

10. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

