Рецепт "ленивой" пиццы из лаваша: готовится максимум 15 минут

Когда хочется пиццы, но нет времени возиться с тестом, его легко заменить обычным лавашем. Начинку можно собрать из нескольких простых продуктов, а само блюдо быстро запекается в духовке. Такой вариант пиццы хорошо подходит для быстрого перекуса или домашнего ужина.

Идея приготовления "ленивой" пиццы из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

сыр – по вкусу

ветчина – по вкусу

салат айсберг – по вкусу

помидоры черри – по вкусу

соус цезарь – по вкусу

Способ приготовления:

1. Первый лист лаваша нужно положить на противень и обильно посыпать сыром. Накрыть вторым листом и слегка прижать, чтобы основа хорошо держалась.

2. Верхний лаваш смазать соусом цезарь. Затем распределить сыр и выложить нарезанную ветчину. Подготовленную основу поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10 минут. Лаваш должен хорошо прогреться, а сыр – расплавиться.

3. Пока пицца запекается, салат айсберг нужно нарезать и перемешать с небольшим количеством соуса цезарь.

4. Помидоры черри разрезать пополам или оставить целыми, в зависимости от размера.

5. Готовую основу достать из духовки и выложить сверху салат. Добавить помидоры черри и, по желанию, посыпать еще небольшим количеством сыра.

6. Ленивая пицца из лаваша готова. Ее лучше всего подавать сразу после приготовления, пока основа остаётся тёплой, а сыр еще мягкий.

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