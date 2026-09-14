Рецепт нежного и сочного филе в духовке: мясо точно не будет сухим

Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно оставалось мягким, а сверху образовалась румяная корочка. Для этого мясо дополняют смесью из сладкого перца, сыра и других простых продуктов. Блюдо готовится в духовке около 25 минут и не требует сложной подготовки.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

болгарский перец – 90 г

твёрдый сыр – 120 г

майонез – 180 г

яйцо – 1 шт.

кукурузный крахмал – 1 ст.л. с горкой

помидоры – 2 шт.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

зелень – по вкусу

мука – для обваливания

растительное масло – для смазывания

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль на две части. Каждый кусочек слегка отбить, посолить и поперчить.

2. Подготовленное мясо обвалять в муке. Противень застелить пергаментом, смазать его небольшим количеством растительного масла и выложить куриное филе.

3. Болгарский перец очистить от семян и мелко нарезать. Твёрдый сыр натереть на тёрке.

4. В миске смешать перец, сыр, майонез, яйцо, кукурузный крахмал, сушеный чеснок и измельченную зелень.

5. Добавить немного соли и хорошо перемешать, чтобы получилась однородная густая масса.

6. На каждый кусочек куриного филе выложить примерно по столовой ложке начинки с горкой. Распределить её по поверхности мяса.

7. Помидоры нарезать тонкими ломтиками и выложить сверху на творожную массу.

8. Духовку предварительно разогреть до 175 градусов. Запекать куриное филе примерно 25 минут в режиме "верх-низ" с конвекцией.

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