Рецепт нежного и сочного филе в духовке: мясо точно не будет сухим
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Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно оставалось мягким, а сверху образовалась румяная корочка. Для этого мясо дополняют смесью из сладкого перца, сыра и других простых продуктов. Блюдо готовится в духовке около 25 минут и не требует сложной подготовки.
Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- болгарский перец – 90 г
- твёрдый сыр – 120 г
- майонез – 180 г
- яйцо – 1 шт.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л. с горкой
- помидоры – 2 шт.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- зелень – по вкусу
- мука – для обваливания
- растительное масло – для смазывания
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать вдоль на две части. Каждый кусочек слегка отбить, посолить и поперчить.
2. Подготовленное мясо обвалять в муке. Противень застелить пергаментом, смазать его небольшим количеством растительного масла и выложить куриное филе.
3. Болгарский перец очистить от семян и мелко нарезать. Твёрдый сыр натереть на тёрке.
4. В миске смешать перец, сыр, майонез, яйцо, кукурузный крахмал, сушеный чеснок и измельченную зелень.
5. Добавить немного соли и хорошо перемешать, чтобы получилась однородная густая масса.
6. На каждый кусочек куриного филе выложить примерно по столовой ложке начинки с горкой. Распределить её по поверхности мяса.
7. Помидоры нарезать тонкими ломтиками и выложить сверху на творожную массу.
8. Духовку предварительно разогреть до 175 градусов. Запекать куриное филе примерно 25 минут в режиме "верх-низ" с конвекцией.
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