Отбивные из кабачков – это простой способ приготовить необычное блюдо из привычных сезонных овощей. Они получаются нежными внутри, с аппетитной золотистой корочкой сверху. Такой рецепт отлично подходит для семейного обеда или лёгкого ужина. Для приготовления понадобится минимум продуктов и немного времени.

Идея приготовления вкусных отбивных из кабачков опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты для отбивных из кабачка:

кабачок – 400 г

куриный фарш – 300 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

яйца – 3 шт.

мука – для панировки

соль – по вкусу

перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Как приготовить отбивные из кабачка:

1. Для начала кабачок нужно хорошо промыть и нарезать тонкими кольцами. Овощи посолить, добавить измельченный чеснок и немного перца, перемешать и оставить примерно на 15 минут, чтобы они стали мягче и пустили сок.

2. Тем временем можно приготовить начинку. К куриному фаршу добавить натертый лук, соль и перец по вкусу, после чего тщательно перемешать массу до однородности.

3. На один кусочек кабачка выложить небольшое количество фарша, сверху накрыть вторым кольцом кабачка, чтобы получилась своеобразная овощная "отбивная". Заготовки нужно обвалять в муке, а затем окунуть в взбитые яйца.

4. Жарить отбивные из кабачка нужно на разогретой сковороде на небольшом огне с двух сторон до появления румяной золотистой корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы кабачок успел прожариться, а начинка внутри осталась сочной.

5. Готовые кабачковые отбивные можно подавать горячими со сметаной, соусом или свежей зеленью. Такое сезонное блюдо станет вкусным дополнением к домашнему меню и поможет разнообразить привычные рецепты из кабачков.

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