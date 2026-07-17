Рецепт отбивных из кабачка: как приготовить вкусную сезонную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
948
Рецепт отбивных из кабачка: как приготовить вкусную сезонную закуску
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Отбивные из кабачков – это простой способ приготовить необычное блюдо из привычных сезонных овощей. Они получаются нежными внутри, с аппетитной золотистой корочкой сверху. Такой рецепт отлично подходит для семейного обеда или лёгкого ужина. Для приготовления понадобится минимум продуктов и немного времени.

Идея приготовления вкусных отбивных из кабачков опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Рецепт отбивных из кабачка: как приготовить вкусную сезонную закуску

Ингредиенты для отбивных из кабачка:

  • кабачок – 400 г
  • куриный фарш – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • яйца – 3 шт.
  • мука – для панировки
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Как приготовить отбивные из кабачка:

Рецепт отбивных из кабачка: как приготовить вкусную сезонную закуску

1. Для начала кабачок нужно хорошо промыть и нарезать тонкими кольцами. Овощи посолить, добавить измельченный чеснок и немного перца, перемешать и оставить примерно на 15 минут, чтобы они стали мягче и пустили сок.

Рецепт отбивных из кабачка: как приготовить вкусную сезонную закуску

2. Тем временем можно приготовить начинку. К куриному фаршу добавить натертый лук, соль и перец по вкусу, после чего тщательно перемешать массу до однородности.

Рецепт отбивных из кабачка: как приготовить вкусную сезонную закуску

3. На один кусочек кабачка выложить небольшое количество фарша, сверху накрыть вторым кольцом кабачка, чтобы получилась своеобразная овощная "отбивная". Заготовки нужно обвалять в муке, а затем окунуть в взбитые яйца.

Рецепт отбивных из кабачка: как приготовить вкусную сезонную закуску

4. Жарить отбивные из кабачка нужно на разогретой сковороде на небольшом огне с двух сторон до появления румяной золотистой корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы кабачок успел прожариться, а начинка внутри осталась сочной.

Рецепт отбивных из кабачка: как приготовить вкусную сезонную закуску

5. Готовые кабачковые отбивные можно подавать горячими со сметаной, соусом или свежей зеленью. Такое сезонное блюдо станет вкусным дополнением к домашнему меню и поможет разнообразить привычные рецепты из кабачков.

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