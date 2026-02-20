Рецепт перевернутого бананового пирога к чаю: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
570
Рецепт перевернутого бананового пирога к чаю: готовится элементарно

Если у вас в холодильнике есть несколько бананов – используйте их для приготовления вкусного пирога к чаю. Так фрукты точно не испортятся, а вы получите очень нежный и бюджетный десерт, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления перевернутого бананового пирога к чаю опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Рецепт перевернутого бананового пирога к чаю: готовится элементарно

Ингредиенты для теста:

  • бананы – 2 шт. (размять)
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 120 г
  • масло – 60 мл.
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 15 г
  • измельченные орехи – 50 г

Способ приготовления:

Рецепт перевернутого бананового пирога к чаю: готовится элементарно

1. На дно формы выложить кружочки бананов и посыпать сахаром.

2. Яйца с сахаром взбить до пышной светлой массы.

Рецепт перевернутого бананового пирога к чаю: готовится элементарно

3. Добавить бананы, масло, муку с разрыхлителем и орехи.

4. Осторожно перемешать.

Рецепт перевернутого бананового пирога к чаю: готовится элементарно

5. Вылить тесто в форму поверх карамельных бананов.

6. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.

Рецепт перевернутого бананового пирога к чаю: готовится элементарно

7. Перевернуть пирог еще теплым.

Рецепт перевернутого бананового пирога к чаю: готовится элементарно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты