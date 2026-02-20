Рецепт перевернутого бананового пирога к чаю: готовится элементарно
Если у вас в холодильнике есть несколько бананов – используйте их для приготовления вкусного пирога к чаю. Так фрукты точно не испортятся, а вы получите очень нежный и бюджетный десерт, которого точно хватит на всех.
Идея приготовления перевернутого бананового пирога к чаю опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- бананы – 2 шт. (размять)
- яйца – 4 шт.
- сахар – 120 г
- масло – 60 мл.
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 15 г
- измельченные орехи – 50 г
Способ приготовления:
1. На дно формы выложить кружочки бананов и посыпать сахаром.
2. Яйца с сахаром взбить до пышной светлой массы.
3. Добавить бананы, масло, муку с разрыхлителем и орехи.
4. Осторожно перемешать.
5. Вылить тесто в форму поверх карамельных бананов.
6. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.
7. Перевернуть пирог еще теплым.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: