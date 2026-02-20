Если у вас в холодильнике есть несколько бананов – используйте их для приготовления вкусного пирога к чаю. Так фрукты точно не испортятся, а вы получите очень нежный и бюджетный десерт, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления перевернутого бананового пирога к чаю опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты для теста:

бананы – 2 шт. (размять)

яйца – 4 шт.

сахар – 120 г

масло – 60 мл.

мука – 200 г

разрыхлитель – 15 г

измельченные орехи – 50 г

Способ приготовления:

1. На дно формы выложить кружочки бананов и посыпать сахаром.

2. Яйца с сахаром взбить до пышной светлой массы.

3. Добавить бананы, масло, муку с разрыхлителем и орехи.

4. Осторожно перемешать.

5. Вылить тесто в форму поверх карамельных бананов.

6. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.

7. Перевернуть пирог еще теплым.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: