Рецепт пышных оладий на кефире: добавьте любую начинку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
300
Рецепт пышных оладий на кефире: добавьте любую начинку
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Рыхлые оладьи на кефире – это базовый домашний рецепт, который легко адаптировать под собственные вкусы. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов тесто получается легким и воздушным, а добавленная начинка делает блюдо более разнообразным. Это универсальный вариант для завтрака, который можно готовить как сладким, так и соленым.

Идея приготовления воздушных оладий с начинкой на кефире опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram.

Рецепт пышных оладий на кефире: добавьте любую начинку

Ингредиенты:

  • кефир (теплый) – 250 г
  • мука – 200 г
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – щепотка
  • сода – 1/3 ч.л.
  • начинка – любая по вкусу

Способ приготовления:

Рецепт пышных оладий на кефире: добавьте любую начинку

1. Кефир слегка подогрейте до теплого состояния. Добавьте сахар и щепотку соли, хорошо перемешайте до растворения.

2. Отдельно смешайте муку с содой. Постепенно введите сухую смесь в кефир, перемешивая до получения однородного теста.

Рецепт пышных оладий на кефире: добавьте любую начинку

3. Добавьте выбранную начинку – это могут быть ягоды, сыр, зелень или другие продукты по вкусу. Осторожно перемешайте.

Рецепт пышных оладий на кефире: добавьте любую начинку

4. Готовое тесто оставьте на 20-30 минут, чтобы оно отдохнуло и стало более воздушным. После этого больше не перемешивайте его.

Рецепт пышных оладий на кефире: добавьте любую начинку

5. Ложкой выкладывайте тесто на разогретую сковородку с небольшим количеством масла. Жарьте на медленном огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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