Рецепт пышных оладий на кефире: добавьте любую начинку
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Рыхлые оладьи на кефире – это базовый домашний рецепт, который легко адаптировать под собственные вкусы. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов тесто получается легким и воздушным, а добавленная начинка делает блюдо более разнообразным. Это универсальный вариант для завтрака, который можно готовить как сладким, так и соленым.
Идея приготовления воздушных оладий с начинкой на кефире опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир (теплый) – 250 г
- мука – 200 г
- сахар – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- сода – 1/3 ч.л.
- начинка – любая по вкусу
Способ приготовления:
1. Кефир слегка подогрейте до теплого состояния. Добавьте сахар и щепотку соли, хорошо перемешайте до растворения.
2. Отдельно смешайте муку с содой. Постепенно введите сухую смесь в кефир, перемешивая до получения однородного теста.
3. Добавьте выбранную начинку – это могут быть ягоды, сыр, зелень или другие продукты по вкусу. Осторожно перемешайте.
4. Готовое тесто оставьте на 20-30 минут, чтобы оно отдохнуло и стало более воздушным. После этого больше не перемешивайте его.
5. Ложкой выкладывайте тесто на разогретую сковородку с небольшим количеством масла. Жарьте на медленном огне с обеих сторон до золотистой корочки.
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