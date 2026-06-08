Рыхлые оладьи на кефире – это базовый домашний рецепт, который легко адаптировать под собственные вкусы. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов тесто получается легким и воздушным, а добавленная начинка делает блюдо более разнообразным. Это универсальный вариант для завтрака, который можно готовить как сладким, так и соленым.

Идея приготовления воздушных оладий с начинкой на кефире опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram.

Ингредиенты:

кефир (теплый) – 250 г

мука – 200 г

сахар – 1 ст. л.

соль – щепотка

сода – 1/3 ч.л.

начинка – любая по вкусу

Способ приготовления:

1. Кефир слегка подогрейте до теплого состояния. Добавьте сахар и щепотку соли, хорошо перемешайте до растворения.

2. Отдельно смешайте муку с содой. Постепенно введите сухую смесь в кефир, перемешивая до получения однородного теста.

3. Добавьте выбранную начинку – это могут быть ягоды, сыр, зелень или другие продукты по вкусу. Осторожно перемешайте.

4. Готовое тесто оставьте на 20-30 минут, чтобы оно отдохнуло и стало более воздушным. После этого больше не перемешивайте его.

5. Ложкой выкладывайте тесто на разогретую сковородку с небольшим количеством масла. Жарьте на медленном огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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