Рецепт пышных яблочных оладий: получится очень вкусно
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Яблочные оладьи отлично подходят для завтрака или быстрого перекуса, когда хочется приготовить что-нибудь домашнее без сложных ингредиентов. Тесто замешивается на кефире, а кусочки яблок придают выпечке приятный вкус и аромат. Готовятся такие оладьи на сковороде, поэтому долго ждать не придется.
Идея приготовления пышных оладий с яблоками опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 240 мл.
- сода – 1/2 ч.л.
- ванильный сахар – по вкусу
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- мука – 200 г
- яблоки – 2 шт.
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир нужно немного подогреть, чтобы он был теплым, но не горячим. Добавить соду и перемешать. Затем вбить яйцо, всыпать сахар и ванильный сахар. Постепенно добавить муку и замесить однородное тесто без комочков.
2. Яблоки очистить от сердцевины. По желанию их можно почистить, после чего нарезать небольшими кубиками.
3. Добавить яблоки в тесто и хорошо перемешать, чтобы кусочки равномерно распределились.
4. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой небольшими порциями и жарить оладьи на среднем огне.
5. Когда одна сторона подрумянится, переверните и поджарьте с другой стороны до готовности.
6. Готовые яблочные оладьи можно подавать сразу. Они хороши сами по себе, а по желанию к ним можно добавить мед или джем. Вместо яблок в таком тесте также можно использовать груши или банан.
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