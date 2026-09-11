Рецепт пышных яблочных оладий: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Вкусные яблочные оладьи
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Яблочные оладьи отлично подходят для завтрака или быстрого перекуса, когда хочется приготовить что-нибудь домашнее без сложных ингредиентов. Тесто замешивается на кефире, а кусочки яблок придают выпечке приятный вкус и аромат. Готовятся такие оладьи на сковороде, поэтому долго ждать не придется.

Идея приготовления пышных оладий с яблоками опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Рецепт пышных оладий с яблоками

Ингредиенты:

  • кефир – 240 мл.
  • сода – 1/2 ч.л.
  • ванильный сахар – по вкусу
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 2 ст. л.
  • мука – 200 г
  • яблоки – 2 шт.
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Готовим тесто

1. Кефир нужно немного подогреть, чтобы он был теплым, но не горячим. Добавить соду и перемешать. Затем вбить яйцо, всыпать сахар и ванильный сахар. Постепенно добавить муку и замесить однородное тесто без комочков.

2. Яблоки очистить от сердцевины. По желанию их можно почистить, после чего нарезать небольшими кубиками.

Добавляем яблоки в тесто

3. Добавить яблоки в тесто и хорошо перемешать, чтобы кусочки равномерно распределились.

4. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой небольшими порциями и жарить оладьи на среднем огне.

Выкладываем тесто на сковороду

5. Когда одна сторона подрумянится, переверните и поджарьте с другой стороны до готовности.

6. Готовые яблочные оладьи можно подавать сразу. Они хороши сами по себе, а по желанию к ним можно добавить мед или джем. Вместо яблок в таком тесте также можно использовать груши или банан.

Готовые оладьи

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