Рецепт самой вкусной домашней шарлотки: успейте приготовить её этой осенью

Яблочная шарлотка – один из самых простых пирогов для домашней выпечки. Для нее нужны обычные продукты, а само тесто готовится за несколько шагов. Особенно вкусной получается шарлотка с сочными яблоками с легкой кислинкой. Такой пирог хорошо подходит для осеннего чаепития.

Идея приготовления вкусной яблочной шарлотки опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 3-4 шт.

яйца – 3 шт.

сахар – 110 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте яблоки. Три плода очистите, если необходимо, и нарежьте небольшими кубиками. Одно яблоко нарежьте тонкими ломтиками. Именно их можно использовать для украшения пирога перед выпечкой.

2. Яйца разбейте в глубокую миску, добавьте щепотку соли и начните взбивать миксером. Когда масса станет светлой и пышной, постепенно всыпьте сахар и ванильный сахар.

3. Продолжайте взбивать примерно 7-8 минут. Яичная масса должна заметно увеличиться в объеме и стать густой.

4. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте сухие ингредиенты к взбитым яйцам и аккуратно перемешайте, чтобы тесто осталось воздушным.

5. Готовое тесто перелейте в миску с нарезанными кубиками яблоками и перемешайте. Форму для выпечки застелите пергаментом или смажьте небольшим количеством масла. Переложите в нее яблочное тесто и разровняйте поверхность.

6. Сверху выложите тонкие ломтики яблока, формируя простой узор. Поставьте шарлотку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

7. Выпекайте яблочный пирог примерно 40-45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой: она должна выходить из теста сухой.

8. Готовую шарлотку достаньте из духовки и дайте остыть. После этого пирог можно нарезать на порционные кусочки и подавать к чаю или кофе.

9. Домашняя шарлотка получается мягкой внутри, с ароматными кусочками яблок и легкой румяной корочкой сверху. Для этого рецепта не нужны сложные кремы или дополнительные начинки, поэтому приготовить такой пирог можно без длительной подготовки.

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