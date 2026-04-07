Традиционные мясные крученики можно сделать значительно вкуснее, если внутрь добавить сыр. Для сочности протушите изделия в сливочном соусе. Лучше всего подавать с картофельным пюре.

Идея приготовления сочных домашних кручеников из свинины опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (биток) – 1 кг.

соль, перец – по вкусу

сыр сулугуни – 100 г

Ингредиенты для заливки:

вода+сливки – 400 мл.

2 ст.л. муки

сметана – 3 ст.л.

соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо порезать и хорошо отбить каждый кусочек.

2. Сыр сулугуни нарезать небольшими брусочками.

3. Каждый кусочек мяса посолить, поперчить, добавить кусочек сыра и плотно закрутить в рулетик.

4. Жарить на разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки.

5. Снять со сковороды.

6. Добавить воду + сливки, сметану, муку, соль, перец по вкусу и прованские травы.

7. Довести до кипения и вернуть крученики.

8. Тушить под крышкой все вместе на маленьком огне еще 30 минут.

