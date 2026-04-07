Рецепт вкусных кручеников к картофелю: можно приготовить на Пасху

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
237
Традиционные мясные крученики можно сделать значительно вкуснее, если внутрь добавить сыр. Для сочности протушите изделия в сливочном соусе. Лучше всего подавать с картофельным пюре.

Идея приготовления сочных домашних кручеников из свинины опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • свинина (биток) – 1 кг.
  • соль, перец – по вкусу
  • сыр сулугуни – 100 г

Ингредиенты для заливки:

  • вода+сливки – 400 мл.
  • 2 ст.л. муки
  • сметана – 3 ст.л.
  • соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо порезать и хорошо отбить каждый кусочек.

2. Сыр сулугуни нарезать небольшими брусочками.

3. Каждый кусочек мяса посолить, поперчить, добавить кусочек сыра и плотно закрутить в рулетик.

4. Жарить на разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки.

5. Снять со сковороды.

6. Добавить воду + сливки, сметану, муку, соль, перец по вкусу и прованские травы.

7. Довести до кипения и вернуть крученики.

8. Тушить под крышкой все вместе на маленьком огне еще 30 минут.

