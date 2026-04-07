Рецепт вкусных кручеников к картофелю: можно приготовить на Пасху
Традиционные мясные крученики можно сделать значительно вкуснее, если внутрь добавить сыр. Для сочности протушите изделия в сливочном соусе. Лучше всего подавать с картофельным пюре.
Идея приготовления сочных домашних кручеников из свинины опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (биток) – 1 кг.
- соль, перец – по вкусу
- сыр сулугуни – 100 г
Ингредиенты для заливки:
- вода+сливки – 400 мл.
- 2 ст.л. муки
- сметана – 3 ст.л.
- соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо порезать и хорошо отбить каждый кусочек.
2. Сыр сулугуни нарезать небольшими брусочками.
3. Каждый кусочек мяса посолить, поперчить, добавить кусочек сыра и плотно закрутить в рулетик.
4. Жарить на разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки.
5. Снять со сковороды.
6. Добавить воду + сливки, сметану, муку, соль, перец по вкусу и прованские травы.
7. Довести до кипения и вернуть крученики.
8. Тушить под крышкой все вместе на маленьком огне еще 30 минут.
