Вместо привычного плова на ужин можно приготовить рис в азиатском стиле. Обжарьте креветки для такого блюда, а также добавьте пикантный соус. Получится очень изысканное блюдо за считанные минуты.

Идея приготовления риса с креветками на ужин опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

1 стакан риса басмати

2 стакана воды

15 г сливочного масла

10 креветок

2 ст.л соевого соуса

2-3 зубчика чеснока

1 лук

1 морковь

1 сладкий перец

соевый соус для заправки по вкусу

зелёный лук

кунжут

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть рис, залить в пропорции 1 к 2 (стакан риса – два стакана воды).

2. Добавить кусочек сливочного масла, накрыть крышкой и довести до кипения.

3. Уменьшить огонь до минимума.

4. Готовить рис под крышкой еще 15 минут (крышку не открывать и не перемешивать рис).

5. Креветки почистить и замариновать, обжарить на разогретой сковороде по 30 секунд с каждой из сторон и снять с огня.

6. На сковороде до размягчения обжарить овощи и добавить рис, по вкусу заправить соевым соусом. После этого добавить креветки, посыпать луком и кунжутом.

