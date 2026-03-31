Рис с креветками в азиатском стиле: как вкусно приготовить на ужин
Вместо привычного плова на ужин можно приготовить рис в азиатском стиле. Обжарьте креветки для такого блюда, а также добавьте пикантный соус. Получится очень изысканное блюдо за считанные минуты.
Идея приготовления риса с креветками на ужин опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 стакан риса басмати
- 2 стакана воды
- 15 г сливочного масла
- 10 креветок
- 2 ст.л соевого соуса
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 лук
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- соевый соус для заправки по вкусу
- зелёный лук
- кунжут
Способ приготовления:
1. Хорошо промыть рис, залить в пропорции 1 к 2 (стакан риса – два стакана воды).
2. Добавить кусочек сливочного масла, накрыть крышкой и довести до кипения.
3. Уменьшить огонь до минимума.
4. Готовить рис под крышкой еще 15 минут (крышку не открывать и не перемешивать рис).
5. Креветки почистить и замариновать, обжарить на разогретой сковороде по 30 секунд с каждой из сторон и снять с огня.
6. На сковороде до размягчения обжарить овощи и добавить рис, по вкусу заправить соевым соусом. После этого добавить креветки, посыпать луком и кунжутом.
