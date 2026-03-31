Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Рис с креветками в азиатском стиле: как вкусно приготовить на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
18
Вместо привычного плова на ужин можно приготовить рис в азиатском стиле. Обжарьте креветки для такого блюда, а также добавьте пикантный соус. Получится очень изысканное блюдо за считанные минуты.

Идея приготовления риса с креветками на ужин опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 стакан риса басмати
  • 2 стакана воды
  • 15 г сливочного масла
  • 10 креветок
  • 2 ст.л соевого соуса
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • соевый соус для заправки по вкусу
  • зелёный лук
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть рис, залить в пропорции 1 к 2 (стакан риса – два стакана воды).

2. Добавить кусочек сливочного масла, накрыть крышкой и довести до кипения.

3. Уменьшить огонь до минимума.

4. Готовить рис под крышкой еще 15 минут (крышку не открывать и не перемешивать рис).

5. Креветки почистить и замариновать, обжарить на разогретой сковороде по 30 секунд с каждой из сторон и снять с огня.

6. На сковороде до размягчения обжарить овощи и добавить рис, по вкусу заправить соевым соусом. После этого добавить креветки, посыпать луком и кунжутом.

