Рис с курицей на ужин: как вкусно приготовить
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Рис с курицей — одно из тех блюд, которые легко приготовить даже после насыщенного дня. Оно получается сытным, ароматным и не требует большого количества ингредиентов. Если готовить рис вместе с мясом, он хорошо пропитывается соками и специями, благодаря чему вкус становится более насыщенным. Такой рецепт отлично подойдет для семейного ужина и точно станет одним из любимых.
Идея приготовления риса с курицей и овощами на ужин опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 800 г
- длиннозерный пропаренный рис – 1 стакан (250 мл)
- горячая вода – 2 стакана
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- растительное масло – для обжаривания
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- приправа к мясу – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Сначала куриные бедра нужно обсушить, посолить и приправить черным перцем, паприкой и специями для мяса.
2. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарить их с обеих сторон до румяной корочки.
3. Доводить мясо до полной готовности не нужно. После этого переложить бедра на отдельную тарелку.
4. В той же сковороде обжарить мелко нарезанный лук примерно две минуты. Затем добавить натертую морковь и готовить ещё несколько минут, пока овощи не станут мягче.
5. Рис тщательно промыть несколько раз до прозрачной воды. Добавить его к овощам и обжаривать 2–3 минуты, постоянно помешивая. Затем приправить солью, черным перцем и паприкой.
6. Влить горячую воду, сверху выложить обжаренные куриные бедра и добавить очищенные зубчики чеснока. Накрыть сковороду крышкой и готовить на минимальном огне примерно 40 минут. Во время приготовления рис не нужно перемешивать — так он равномерно приготовится и останется рассыпчатым.
7. После выключения плиты оставить блюдо под крышкой ещё на 10 минут. За это время рис окончательно впитает остатки жидкости, а вкус станет ещё более насыщенным.
8. Перед подачей посыпать готовый рис с курицей мелко нарезанной свежей зеленью.
Такой ужин получается сытным, ароматным и прекрасно смакует без дополнительного гарнира. Он подойдет как для повседневного меню, так и для семейного ужина, когда хочется приготовить что-то простое, но по-настоящему вкусное.
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