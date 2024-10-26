Роллы из печеного перца, фаршированные фетой: необычное блюдо из привычных продуктов
Печеный перец с фетой – это очень нежная и одновременно пикантная закуска, которая найдет массу своих ценителей. Она готовится очень легко, не требует много времени. Ее внешний вид впечатляет и способен украсить любой праздничный стол.
Фудблогер Инна Козуб в Instagram рассказала, как приготовить эту закуску. Она также показала, что подает ее в виде роллов, что делает блюдо еще более необычным.
Ингредиенты
- Перец болгарский – 2-3 шт
- Фета – 1 уп
- Чеснок – 1 зуб
- Зелень
- Грецкие орехи
Способ приготовления
1. Перцы выбираем мясистые, моем и запекаем до готовности около 20-30 мин, отправляем под пленку застывать, таким образом его будет очень легко почистить.
2. Подсушиваем орешки и чистим перец.
3. К фете добавляем зубчик чеснока, измельченные орешки, укроп, сухие травы по желанию.
4. Разделяем перец, добавляем творожную массу и аккуратно заворачиваем.
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