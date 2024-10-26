Печеный перец с фетой – это очень нежная и одновременно пикантная закуска, которая найдет массу своих ценителей. Она готовится очень легко, не требует много времени. Ее внешний вид впечатляет и способен украсить любой праздничный стол.

Видео дня

Фудблогер Инна Козуб в Instagram рассказала, как приготовить эту закуску. Она также показала, что подает ее в виде роллов, что делает блюдо еще более необычным.

Ингредиенты

Перец болгарский – 2-3 шт

Фета – 1 уп

Чеснок – 1 зуб

Зелень

Грецкие орехи

Способ приготовления

1. Перцы выбираем мясистые, моем и запекаем до готовности около 20-30 мин, отправляем под пленку застывать, таким образом его будет очень легко почистить.

2. Подсушиваем орешки и чистим перец.

3. К фете добавляем зубчик чеснока, измельченные орешки, укроп, сухие травы по желанию.

4. Разделяем перец, добавляем творожную массу и аккуратно заворачиваем.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты из перца: