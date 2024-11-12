Росивныця: что это такое и как приготовить аутентичный гуцульский капустняк

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Росивныця: что это такое и как приготовить аутентичный гуцульский капустняк

Росивныця – это капустняк, который готовят на гуцульщине. В состав этого первого блюда входит кукурузная крупа или мука, что придает ей неповторимый аутентичный вкус.

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Как приготовить его так, чтобы блюдо точно понравилось всем, в Instagram рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк. Она также показала, какое мясо лучше всего использовать для гуцульского капустняка.

Росивныця: что это такое и как приготовить аутентичный гуцульский капустняк

Ингредиенты

  • Свиные ребра копченые – 500 гр
  • Квашеная капуста – 600 гр
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Кукурузная мука – 100 гр
  • Вода – 3 л + 100 мл для муки
  • Лавровый лист – 2 шт
  • Корень петрушки – 2 шт.
  • Перец горошком – 5 шт
  • Паприка
  • Соль
  • Перец
  • Сметана

Способ приготовления

1. Ребра нарезаем большими кусками и обжариваем на сухой сковороде с добавлением паприки красного цвета.

Росивныця: что это такое и как приготовить аутентичный гуцульский капустняк

2. В кастрюлю с водой добавляем обжаренные ребра, очищенный лук, перец горошком, лавровый лист, корень петрушки и на медленном огне доводим бульон до кипения.

3. Нарезаем квашеную капусту и натираем морковь.

4. Когда бульон закипел, вынимаем из него лук, добавляем капусту, морковь, соль, перец, хорошо перемешиваем его и доводим до кипения.

Росивныця: что это такое и как приготовить аутентичный гуцульский капустняк

5. Тем временем в отдельной миске разводим кукурузную муку с водой.

6. Когда суп закипел, вливаем в него тонкой струйкой разбавленную муку, перемешиваем и варим еще 20-25 мин, периодически помешивая.

Росивныця: что это такое и как приготовить аутентичный гуцульский капустняк

7. Наливаем суп в тарелку, добавляем сметану и петрушку.

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