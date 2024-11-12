Росивныця: что это такое и как приготовить аутентичный гуцульский капустняк
Росивныця – это капустняк, который готовят на гуцульщине. В состав этого первого блюда входит кукурузная крупа или мука, что придает ей неповторимый аутентичный вкус.
Как приготовить его так, чтобы блюдо точно понравилось всем, в Instagram рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк. Она также показала, какое мясо лучше всего использовать для гуцульского капустняка.
Ингредиенты
- Свиные ребра копченые – 500 гр
- Квашеная капуста – 600 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Кукурузная мука – 100 гр
- Вода – 3 л + 100 мл для муки
- Лавровый лист – 2 шт
- Корень петрушки – 2 шт.
- Перец горошком – 5 шт
- Паприка
- Соль
- Перец
- Сметана
Способ приготовления
1. Ребра нарезаем большими кусками и обжариваем на сухой сковороде с добавлением паприки красного цвета.
2. В кастрюлю с водой добавляем обжаренные ребра, очищенный лук, перец горошком, лавровый лист, корень петрушки и на медленном огне доводим бульон до кипения.
3. Нарезаем квашеную капусту и натираем морковь.
4. Когда бульон закипел, вынимаем из него лук, добавляем капусту, морковь, соль, перец, хорошо перемешиваем его и доводим до кипения.
5. Тем временем в отдельной миске разводим кукурузную муку с водой.
6. Когда суп закипел, вливаем в него тонкой струйкой разбавленную муку, перемешиваем и варим еще 20-25 мин, периодически помешивая.
7. Наливаем суп в тарелку, добавляем сметану и петрушку.
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