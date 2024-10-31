Домашние пончики – очень простое, вкусное и легкое угощение, особенно на зимнее праздники. Стоит отметить, что готовятся они элементарно, достаточно всего лишь сделать правильно удачное тесто, основа которого – дрожжевая опара. А для начинки можно использовать джем, ягодное пюре, шоколад, сгущенное молоко.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных булочек с разными начинками.

Ингредиенты:

150 мл теплой воды

2 г сухих дрожжей

20 г сахара

2 ст.л растительного масла без запаха

250 г просеянной муки

1 г ванилина

Способ приготовления:

1. Опара: к воде (35-40 градусов) добавьте дрожжи и сахар, перемешайте. Добавьте три столовых ложки муки от общей массы. Оставляем опару в теплом месте на 10 минут. Далее добавьте масло и в два приема засыпаем муку. Замесите мягкое и эластичное тесто, которое выкладываем к смазанному маслом емкости. Накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место в час.

2. Далее тесто разделите на 12 кусков. Из каждой частицы формируем шарики. Шарики выкладываем на кусочки пергамента. В некоторые пончики сразу выложите начинку.

3. Для жарки понадобилось 2/3 бутылки растительного масла. Разогрейте его до 175 градусов. Прямо с пергаментом выложила первую порцию в сковороду. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. В процессе жарки, забираем пергамент из масла.

4. Горячие пончики выкладываем на салфетки, чтобы забрать лишний жир. Далее обваляйте их в сахарной пудре. И сразу пустые пончики с помощью насадки для эклеров наполняем начинками. Если у вас нет насадки, делаем глубокую дыру в пончиках, начинку перекладываем в кондитерский мешок, делаем надрез на мешке и наполняем пончики.

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