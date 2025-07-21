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Рулет из кабачков: рецепт самой бюджетной и вкусной закуски
Кабачки – лучший овощ для приготовления очень вкусных закусок, а также запеканок, рагу, икры. Еще их можно мариновать, тушить, фаршировать и готовить маринованные салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении рулета из кабачков.
Ингредиенты:
Для кабачковой основы:
- кабачки – 1 кг
- соль – 1 ч.л.
- яйца – 4 шт.
- сметана – 50 г
- мука – 70 г
- перец, сухой чеснок
- начинка – любая
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите, добавьте соль, яйца, муку, сметану, специи и перемешайте.
2. Выложите на противень, сверху кабачок кружочками и запекайте 25 минут при 180 С.
3. Выложите на остывший корж начинку, сверните и порежьте порционно.
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