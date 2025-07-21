Рулет из кабачков: рецепт самой бюджетной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рулет из кабачков: рецепт самой бюджетной и вкусной закуски

Кабачки – лучший овощ для приготовления очень вкусных закусок, а также запеканок, рагу, икры. Еще их можно мариновать, тушить, фаршировать и готовить маринованные салаты.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении рулета из кабачков.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

Для кабачковой основы:

  • кабачки – 1 кг
  • соль – 1 ч.л.
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 50 г
  • мука – 70 г
  • перец, сухой чеснок
  • начинка – любая

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите, добавьте соль, яйца, муку, сметану, специи и перемешайте.

Основа для рулета

2. Выложите на противень, сверху кабачок кружочками и запекайте 25 минут при 180 С.

Начинка для рулета

3. Выложите на остывший корж начинку, сверните и порежьте порционно.

Готовый рулет

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