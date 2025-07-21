Кабачки – лучший овощ для приготовления очень вкусных закусок, а также запеканок, рагу, икры. Еще их можно мариновать, тушить, фаршировать и готовить маринованные салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении рулета из кабачков.

Ингредиенты:

Для кабачковой основы:

кабачки – 1 кг

соль – 1 ч.л.

яйца – 4 шт.

сметана – 50 г

мука – 70 г

перец, сухой чеснок

начинка – любая

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите, добавьте соль, яйца, муку, сметану, специи и перемешайте.

2. Выложите на противень, сверху кабачок кружочками и запекайте 25 минут при 180 С.

3. Выложите на остывший корж начинку, сверните и порежьте порционно.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: