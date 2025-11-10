Рулет из лаваша с вкусной начинкой для новогоднего стола: самый простой рецепт бюджетной закуски

Рецепт закуски

Лаваш – самый простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для многих блюд. Еще из него можно делать хрустящую шаурму, чипсы, салаты, десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с сыром, тунцем и майонезом.

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Консервированный тунец 1 б.
  • Плавленый сыр 3 шт.
  • Майонез
  • Свежий огурец

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте майонезом, сверху выложите плавленный сыр, тунец, свежий огурец.

2. Сверните в рулет и порежьте.

