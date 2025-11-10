Все рецепты
Рулет из лаваша с вкусной начинкой для новогоднего стола: самый простой рецепт бюджетной закуски
Лаваш – самый простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для многих блюд. Еще из него можно делать хрустящую шаурму, чипсы, салаты, десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с сыром, тунцем и майонезом.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Консервированный тунец 1 б.
- Плавленый сыр 3 шт.
- Майонез
- Свежий огурец
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте майонезом, сверху выложите плавленный сыр, тунец, свежий огурец.
2. Сверните в рулет и порежьте.
