Лаваш – самый простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для многих блюд. Еще из него можно делать хрустящую шаурму, чипсы, салаты, десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с сыром, тунцем и майонезом.

Ингредиенты:

Лаваш

Консервированный тунец 1 б.

Плавленый сыр 3 шт.

Майонез

Свежий огурец

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте майонезом, сверху выложите плавленный сыр, тунец, свежий огурец.

2. Сверните в рулет и порежьте.

