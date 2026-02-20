Рулетики из болгарского перца с крем-сыром: делимся рецептом пикантной закуски
Рулетики из болгарского перца – это быстрая и эффектная закуска, которая уместна и на праздничном столе, и для ежедневного меню. Она готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Сочетание запеченного перца, нежного крем-сыра и орехов создает сбалансированный пикантный вкус. Рассказываем, как легко приготовить эту популярную домашнюю закуску.
Идея приготовления пикантных фаршированных перцев с крем-сыром опубликована на странице фудблогера marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты (на 2-3 порции):
- перец сладкий (крупный, красный или желтый) – 2-3 шт.
- сливочный сыр (крем-сыр) – 150 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- зелень (укроп, петрушка или кинза) – небольшой пучок
- грецкие орехи – 30 г
- оливковое масло – 1 ст.л.
- соль, черный свежемолотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить перец.
2. Целые плоды помойте, хорошо высушите и выложите на противень, застеленный пергаментом.
3. Запекайте в духовке, разогретой до 200 °C, примерно 25-30 минут, пока кожица слегка сморщится и местами потемнеет.
4. Горячие перцы сразу переложите в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите и оставьте на 10-15 минут.
5. После этого кожура легко снимется.
6. Очистите перец от кожуры, удалите плодоножку и семена, а мякоть нарежьте широкими полосками вдоль.
7. Пока перец охлаждается, приготовьте начинку. Мелко порубите зелень, чеснок пропустите через пресс.
8. В миске смешайте крем-сыр, зелень, чеснок, соль и перец. Тщательно разотрите вилкой до однородной кремовой консистенции.
9. На край каждой полоски перца выложите примерно чайную ложку сырной массы и аккуратно заверните рулетиком.
10. Готовые рулетики выложите на тарелку, слегка сбрызните оливковым маслом и посыпьте измельченными подсушенными грецкими орехами.
11. Закуску можно подавать сразу или немного охладить перед подачей. Рулетики из болгарского перца с крем-сыром получаются нежными, ароматными и эффектными на вид, поэтому быстро исчезают со стола.
