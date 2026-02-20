Рулетики из болгарского перца – это быстрая и эффектная закуска, которая уместна и на праздничном столе, и для ежедневного меню. Она готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Сочетание запеченного перца, нежного крем-сыра и орехов создает сбалансированный пикантный вкус. Рассказываем, как легко приготовить эту популярную домашнюю закуску.

Идея приготовления пикантных фаршированных перцев с крем-сыром опубликована на странице фудблогера marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты (на 2-3 порции):

перец сладкий (крупный, красный или желтый) – 2-3 шт.

сливочный сыр (крем-сыр) – 150 г

чеснок – 1-2 зубчика

зелень (укроп, петрушка или кинза) – небольшой пучок

грецкие орехи – 30 г

оливковое масло – 1 ст.л.

соль, черный свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить перец.

2. Целые плоды помойте, хорошо высушите и выложите на противень, застеленный пергаментом.

3. Запекайте в духовке, разогретой до 200 °C, примерно 25-30 минут, пока кожица слегка сморщится и местами потемнеет.

4. Горячие перцы сразу переложите в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите и оставьте на 10-15 минут.

5. После этого кожура легко снимется.

6. Очистите перец от кожуры, удалите плодоножку и семена, а мякоть нарежьте широкими полосками вдоль.

7. Пока перец охлаждается, приготовьте начинку. Мелко порубите зелень, чеснок пропустите через пресс.

8. В миске смешайте крем-сыр, зелень, чеснок, соль и перец. Тщательно разотрите вилкой до однородной кремовой консистенции.

9. На край каждой полоски перца выложите примерно чайную ложку сырной массы и аккуратно заверните рулетиком.

10. Готовые рулетики выложите на тарелку, слегка сбрызните оливковым маслом и посыпьте измельченными подсушенными грецкими орехами.

11. Закуску можно подавать сразу или немного охладить перед подачей. Рулетики из болгарского перца с крем-сыром получаются нежными, ароматными и эффектными на вид, поэтому быстро исчезают со стола.

