Рулетики из ветчины для праздничного стола: как приготовить праздничную закуску
Рулетики из ветчины – элементрна праздничная закуска на Новый год. Внутрь добавьте вкусную начинку из сыра и зелени.
Идея приготовления вкусных рулетиков с ветчиной на праздничный стол опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- ветчина
- листья салата
- копченый сыр "косичка"
Ингредиенты для начинки:
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 80 г
- крем-сыр – 2 ст.л
- плавленый сыр – 1 шт.
- чеснок сушеный и соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начинки в тарелке смешать натертые отварные яйца, сырок, твердый сыр и крем-сыр.
2. Добавить соль и сушеный чеснок.
3. Хорошо перемешать.
4. На ветчину выложить листья салата.
5. Сверху выложить немного начинки и завязать узелок копченым сыром "косичка".
