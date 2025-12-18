Рулетики из ветчины – элементрна праздничная закуска на Новый год. Внутрь добавьте вкусную начинку из сыра и зелени.

Идея приготовления вкусных рулетиков с ветчиной на праздничный стол опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

ветчина

листья салата

копченый сыр "косичка"

Ингредиенты для начинки:

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 80 г

крем-сыр – 2 ст.л

плавленый сыр – 1 шт.

чеснок сушеный и соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начинки в тарелке смешать натертые отварные яйца, сырок, твердый сыр и крем-сыр.

2. Добавить соль и сушеный чеснок.

3. Хорошо перемешать.

4. На ветчину выложить листья салата.

5. Сверху выложить немного начинки и завязать узелок копченым сыром "косичка".

