Рулетики с красной рыбой из лаваша: простая закуска за несколько минут

Рулетики из лаваша с красной рыбой можно приготовить, когда нужно быстро сделать закуску к столу. Для начинки понадобятся всего несколько простых продуктов: слабосоленая красная рыба, вареные яйца, сливочный сыр и зеленый лук. Всё выкладывается на тонкий лаваш, после чего его нужно свернуть и нарезать порционными кусочками. Такая закуска подойдёт как для обычного перекуса, так и для праздничного стола.

Идея приготовления рулетиков из лаваша с красной рыбой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

красная слабосоленая рыба – 150 г

куриные яйца – 3 шт.

тонкий лаваш – 1 шт.

сливочный сыр – 3 ст.л.

зеленый лук – 15 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно сварить яйца вкрутую, остудить их и очистить. Затем яйца мелко нарежьте или натрите на крупной терке. Зеленый лук промойте, обсушите и нарежьте тонкими кольцами.

2. Красную слабосоленую рыбу нарежьте тонкими ломтиками. Для рулетиков подойдет семга, форель или другая красная рыба, которую удобно нарезать ломтиками.

3. Разложите лаваш на ровной поверхности и равномерно смажьте сливочным сыром. Не нужно наносить слишком толстый слой, достаточно распределить сыр по всей поверхности, чтобы начинка хорошо держалась.

4. Сверху равномерно выложите измельченные яйца и зеленый лук. Затем распределите кусочки красной рыбы. Старайтесь выкладывать начинку без больших пустот, но не перегружайте лаваш, иначе рулет будет сложнее плотно скрутить.

5. После этого аккуратно сверните лаваш в плотный рулет. Начинать нужно с одного края, постепенно подворачивая начинку внутрь. Готовый рулет можно оставить на несколько минут, чтобы он лучше держал форму.

6. Перед подачей нарежьте рулет на одинаковые порционные кусочки. По желанию каждый рулетик можно дополнительно украсить зеленью или небольшим количеством сливочного сыра.

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