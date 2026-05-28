Рыбные котлеты, которые точно понравятся всем: делимся простым рецептом
Рыбные котлеты – одно из тех домашних блюд, которые всегда уместны и на обед, и на ужин. Если правильно подготовить фарш, котлеты получаются нежными, сочными и очень ароматными. Для этого рецепта отлично подходит хек, ведь рыба имеет мягкий вкус и хорошо сочетается с простыми ингредиентами. Особую текстуру блюду придают обжаренный лук и замоченный батон. Такие котлеты хороши и горячими, и холодными.
Идея приготовления сочных рыбных котлет опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 1,2 кг.
- сало – 100 г
- батон – 4-5 ломтиков
- вода – 200 мл
- лук – 2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- мука или панировочные сухари – для панировки
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Хек почистите, удалите плавники и все кости. Рыбное филе нарежьте кусочками для дальнейшего измельчения.
2. Лук нарежьте крупными кусками и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета.
3. Батон замочите в воде на несколько минут, после чего хорошо отожмите мякиш.
4. Рыбу, сало, обжаренный лук и батон пропустите через мясорубку.
5. Добавьте яйцо, соль и черный перец. Хорошо перемешайте фарш до однородной массы.
6. Сформируйте котлеты желаемого размера. По желанию обваляйте их в муке или панировочных сухарях.
7. Разогрейте сковородку с маслом и обжаривайте котлеты с обеих сторон на небольшом огне под крышкой до румяной корочки.
8. Подавайте рыбные котлеты горячими с картофельным пюре, овощами или легким соусом.
