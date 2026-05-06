Пухлые оладьи на кефире – это простое блюдо, которое легко приготовить дома. Они получаются мягкими, румяными и хорошо подходят для завтрака или перекуса. Главное – правильно замесить тесто и не спешить во время приготовления. Несколько простых правил помогут получить идеальный результат. Попробуйте сделать оладьи по этому рецепту, и они точно получатся удачными.

Идея приготовления воздушных домашних оладий на кефире опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 500 мл. (лучше брать более жирный)

мука – 350-400 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 1-2 ст.л.

соль – щепотка

сода – 0,5-1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сделайте кефир слегка теплым. Не перегревайте его – достаточно, чтобы он был комнатной температуры или чуть теплее.

2. В миске взбейте яйцо с сахаром и солью до однородности. Влейте кефир и перемешайте.

3. Постепенно добавьте просеянную муку, тщательно размешивая тесто венчиком. Оно должно получиться густым – примерно как густая сметана, не течь, а медленно спадать с ложки.

4. Добавьте соду в конце замешивания. Быстро перемешайте и оставьте тесто на 10-15 минут. После этого не перемешивайте его снова, чтобы сохранить воздушность.

5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Набирайте тесто ложкой и выкладывайте на поверхность.

6. Жарьте оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

