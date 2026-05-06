Рыхлые оладьи на кефире: как правильно готовить тесто, чтобы не испортить блюдо
Пухлые оладьи на кефире – это простое блюдо, которое легко приготовить дома. Они получаются мягкими, румяными и хорошо подходят для завтрака или перекуса. Главное – правильно замесить тесто и не спешить во время приготовления. Несколько простых правил помогут получить идеальный результат. Попробуйте сделать оладьи по этому рецепту, и они точно получатся удачными.
Идея приготовления воздушных домашних оладий на кефире опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл. (лучше брать более жирный)
- мука – 350-400 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1-2 ст.л.
- соль – щепотка
- сода – 0,5-1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сделайте кефир слегка теплым. Не перегревайте его – достаточно, чтобы он был комнатной температуры или чуть теплее.
2. В миске взбейте яйцо с сахаром и солью до однородности. Влейте кефир и перемешайте.
3. Постепенно добавьте просеянную муку, тщательно размешивая тесто венчиком. Оно должно получиться густым – примерно как густая сметана, не течь, а медленно спадать с ложки.
4. Добавьте соду в конце замешивания. Быстро перемешайте и оставьте тесто на 10-15 минут. После этого не перемешивайте его снова, чтобы сохранить воздушность.
5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Набирайте тесто ложкой и выкладывайте на поверхность.
6. Жарьте оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: