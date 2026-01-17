Рыхлый бисквит, который точно получится: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
294
Рыхлый бисквит, который точно получится: как приготовить

Бисквитные коржи часто опадают или получаются склизкими. Все из-за того, что вы неправильно замешиваете тесто, и оно не получается воздушным. Для идеального результата лучше всего воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления воздушного и нежного бисквита опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Рыхлый бисквит, который точно получится: как приготовить

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 16 г
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Рыхлый бисквит, который точно получится: как приготовить

1. К яйцам добавить сахар и ванильный сахар.

2. Взбить 5-7 минут на максимальной скорости до светлой рыхлой массы.

Рыхлый бисквит, который точно получится: как приготовить

3. Добавить постепенно муку перемешанную с разрыхлителем, не прекращая взбивать. Скорость миксера уменьшить до минимальной.

Рыхлый бисквит, который точно получится: как приготовить

4. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом. Сразу поставить в духовку.

Рыхлый бисквит, который точно получится: как приготовить

5. Выпекать при температуре 180 градусов. Точнее по времени ориентируйтесь в соответствии со своей духовкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты