Бисквитные коржи часто опадают или получаются склизкими. Все из-за того, что вы неправильно замешиваете тесто, и оно не получается воздушным. Для идеального результата лучше всего воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления воздушного и нежного бисквита опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

сахар – 200 г

ванильный сахар – 16 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар и ванильный сахар.

2. Взбить 5-7 минут на максимальной скорости до светлой рыхлой массы.

3. Добавить постепенно муку перемешанную с разрыхлителем, не прекращая взбивать. Скорость миксера уменьшить до минимальной.

4. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом. Сразу поставить в духовку.

5. Выпекать при температуре 180 градусов. Точнее по времени ориентируйтесь в соответствии со своей духовкой.

