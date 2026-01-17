Рыхлый бисквит, который точно получится: как приготовить
Бисквитные коржи часто опадают или получаются склизкими. Все из-за того, что вы неправильно замешиваете тесто, и оно не получается воздушным. Для идеального результата лучше всего воспользоваться следующим рецептом.
Идея приготовления воздушного и нежного бисквита опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 16 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар и ванильный сахар.
2. Взбить 5-7 минут на максимальной скорости до светлой рыхлой массы.
3. Добавить постепенно муку перемешанную с разрыхлителем, не прекращая взбивать. Скорость миксера уменьшить до минимальной.
4. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом. Сразу поставить в духовку.
5. Выпекать при температуре 180 градусов. Точнее по времени ориентируйтесь в соответствии со своей духовкой.
