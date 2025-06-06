С чем быстро приготовить вкусный суп на обед: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
204
С чем быстро приготовить вкусный суп на обед: делимся простым рецептом

Суп – один из самых популярных вариантов обеда. Для того, чтобы приготовить такое блюдо максимально быстро, используйте куриное мясо – бульон получится достаточно легким и наваристым. Также обязательно добавьте грибы.

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Идея приготовления вкусного грибного супа на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Получится очень вкусно.

С чем быстро приготовить вкусный суп на обед: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • плечевая часть куриных крылышек
  • лавровый лист
  • морковь
  • лук
  • шампиньоны
  • картофель
  • гречка
  • приправа 10 овощей
  • перец
  • соль

Способ приготовления:

С чем быстро приготовить вкусный суп на обед: делимся простым рецептом

1. Поставить вариться бульон.

2. Перед закипанием снять шум и добавить лавровый лист.

С чем быстро приготовить вкусный суп на обед: делимся простым рецептом

3. Сделать зажарку из лука, моркови и грибов.

С чем быстро приготовить вкусный суп на обед: делимся простым рецептом

4. Когда курица будет уже готова, добавить картофель.

5. Через 10 минут добавить помытую гречку и зажарку.

С чем быстро приготовить вкусный суп на обед: делимся простым рецептом

6. Еще через 5 минут – зелень.

7. Проварить еще 3 минуты и подавать.

С чем быстро приготовить вкусный суп на обед: делимся простым рецептом

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