Суп – один из самых популярных вариантов обеда. Для того, чтобы приготовить такое блюдо максимально быстро, используйте куриное мясо – бульон получится достаточно легким и наваристым. Также обязательно добавьте грибы.

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Идея приготовления вкусного грибного супа на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

плечевая часть куриных крылышек

лавровый лист

морковь

лук

шампиньоны

картофель

гречка

приправа 10 овощей

перец

соль

Способ приготовления:

1. Поставить вариться бульон.

2. Перед закипанием снять шум и добавить лавровый лист.

3. Сделать зажарку из лука, моркови и грибов.

4. Когда курица будет уже готова, добавить картофель.

5. Через 10 минут добавить помытую гречку и зажарку.

6. Еще через 5 минут – зелень.

7. Проварить еще 3 минуты и подавать.

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