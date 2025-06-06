С чем быстро приготовить вкусный суп на обед: делимся простым рецептом
Суп – один из самых популярных вариантов обеда. Для того, чтобы приготовить такое блюдо максимально быстро, используйте куриное мясо – бульон получится достаточно легким и наваристым. Также обязательно добавьте грибы.
Идея приготовления вкусного грибного супа на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- плечевая часть куриных крылышек
- лавровый лист
- морковь
- лук
- шампиньоны
- картофель
- гречка
- приправа 10 овощей
- перец
- соль
Способ приготовления:
1. Поставить вариться бульон.
2. Перед закипанием снять шум и добавить лавровый лист.
3. Сделать зажарку из лука, моркови и грибов.
4. Когда курица будет уже готова, добавить картофель.
5. Через 10 минут добавить помытую гречку и зажарку.
6. Еще через 5 минут – зелень.
7. Проварить еще 3 минуты и подавать.
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