Осень и зима – период, когда организму нужно еще больше витаминов и минералов, чем летом. Поэтому специалисты рекомендуют максимально "включать" в рацион много сезонных овощей, зелени и обязательно фруктов, ягод, орехов. Но, нужно обязательно знать, ка правильно хранить овощи и фрукты в холодильнике, чтобы они не портились.

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Редакция FoodOboz делится полезным советами, как правильно хранить в холодильнике полезные овощи и фрукты и с какими продуктами их нельзя хранить, и почему.

Рядом с какими фруктами и овощами нельзя хранить бананы и яблоки

Яблоки, бананы и персики производять много этилена, поэтому по мнению специалистов, их не следует хранить рядом с авокадо, лимонами, виноградом, луком и другими фруктами или овощами, чувствительными к этому соединению. Плоды вырабатывают этилен.

Где нельзя хранить бананы и яблоки

Если вы хотите, чтобы эти два фрукта оставались подольше свежими и не стали черными и невкусными, хранить их лучше не в вазе для фруктов, а в холодильнике и без пакетов!

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