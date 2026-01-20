С чем потушить печень, чтобы она была мягкой и сочной: делимся простым рецептом

Очень часто печень получается твердой и жесткой. Но для того, чтобы такое мясо было мягким, его можно просто протушить с несколькими простыми продуктами. Очень удачно с печенью сочетаются яблоки.

Идея приготовления сочной печени с луком и яблоками опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриная печень
  • лук
  • яблоки
  • кукурузный крахмал
  • соль, перец, любимые специи
  • масло для жарки
  • свежий укроп

Способ приготовления:

1. Печень почистить.

2. Обвалять в кукурузном крахмале.

3. Обжарить почти до готовности.

4. Забрать со сковородки и на той же сковородке обжарить лук и яблоки

5. Добавить специи.

6. Вернуть печень, накрыть крышкой.

7. Готовить еще несколько минут, в конце добавить укроп.

