Очень часто печень получается твердой и жесткой. Но для того, чтобы такое мясо было мягким, его можно просто протушить с несколькими простыми продуктами. Очень удачно с печенью сочетаются яблоки.

Идея приготовления сочной печени с луком и яблоками опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень

лук

яблоки

кукурузный крахмал

соль, перец, любимые специи

масло для жарки

свежий укроп

Способ приготовления:

1. Печень почистить.

2. Обвалять в кукурузном крахмале.

3. Обжарить почти до готовности.

4. Забрать со сковородки и на той же сковородке обжарить лук и яблоки

5. Добавить специи.

6. Вернуть печень, накрыть крышкой.

7. Готовить еще несколько минут, в конце добавить укроп.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: