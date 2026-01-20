Все рецепты
С чем потушить печень, чтобы она была мягкой и сочной: делимся простым рецептом
Очень часто печень получается твердой и жесткой. Но для того, чтобы такое мясо было мягким, его можно просто протушить с несколькими простыми продуктами. Очень удачно с печенью сочетаются яблоки.
Идея приготовления сочной печени с луком и яблоками опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень
- лук
- яблоки
- кукурузный крахмал
- соль, перец, любимые специи
- масло для жарки
- свежий укроп
Способ приготовления:
1. Печень почистить.
2. Обвалять в кукурузном крахмале.
3. Обжарить почти до готовности.
4. Забрать со сковородки и на той же сковородке обжарить лук и яблоки
5. Добавить специи.
6. Вернуть печень, накрыть крышкой.
7. Готовить еще несколько минут, в конце добавить укроп.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: