С чем приготовить сочные куриные рулетики в духовке: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Слоеное куриные рулетики можно очень вкусно приготовить в духовке. Мясо точно не будет сухим, если добавить правильную начинку, а также смазать изделия соусом. Блюдо идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления сочных рулетиков из куриного филе опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г
- сыр твердый – 120 г
- петрушка свежая – 20 г
- горчица сладкая – 2 ст. л. (≈30 г)
- сметана 15% – 2 ст. л. (≈30 г)
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр натереть, петрушку мелко нарезать и смешать.
2. Сладкую горчицу соединить со сметаной в пропорции 1:1.
3. Куриное филе нарезать пластинами.
4. Слегка отбить, смазать соусом, посолить и поперчить.
5. Выложить сырную начинку, завернуть филе в рулетики.
6. Часть начинки оставить.
7. Рулетики смазать сверху соусом и запекать 15-20 минут при температуре 200 градусов.
8. Достать, посыпать остатком сыра с петрушкой и вернуть в духовку еще на 5-10 минут до румяности.
