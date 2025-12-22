Слоеное куриные рулетики можно очень вкусно приготовить в духовке. Мясо точно не будет сухим, если добавить правильную начинку, а также смазать изделия соусом. Блюдо идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сочных рулетиков из куриного филе опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г

сыр твердый – 120 г

петрушка свежая – 20 г

горчица сладкая – 2 ст. л. (≈30 г)

сметана 15% – 2 ст. л. (≈30 г)

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр натереть, петрушку мелко нарезать и смешать.

2. Сладкую горчицу соединить со сметаной в пропорции 1:1.

3. Куриное филе нарезать пластинами.

4. Слегка отбить, смазать соусом, посолить и поперчить.

5. Выложить сырную начинку, завернуть филе в рулетики.

6. Часть начинки оставить.

7. Рулетики смазать сверху соусом и запекать 15-20 минут при температуре 200 градусов.

8. Достать, посыпать остатком сыра с петрушкой и вернуть в духовку еще на 5-10 минут до румяности.

