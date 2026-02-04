Если вы хотите приготовить тушеную капусту на ужин – сделайте такое блюдо более сытным. На этот случай прекрасно подойдет рис, грибы, свинина. Овощ станет очень мягким и сочным. Получится полноценное блюдо, которого хватит на всех.

Идея приготовления тушеной капусты с грибами и рисом на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

капуста белокочанная - 500 г

рис жасмин – 1 стакан

нежирная свинина – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

шампиньоны – 300 г

соль, перец – по вкусу

специи: копченая паприка, сухой чеснок, прованские травы.

кетчуп или томатная паста – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой кастрюле обжарить сначала мясо, нарезанное маленькими кусочками до золотистости.

2. Добавить нарезанный кубиком лук и одну крупную натертую морковь.

3. Тушить несколько минут, добавить промытые и нарезанные шампиньоны.

4. Объединить все вместе, добавить мелко нарезанную капусту и кетчуп.

5. Накрыть крышкой и оставить тушиться на 10-15 минут.

6. Дважды промыть рис и всыпать в кастрюлю.

7. Добавить специи и залить горячей водой, примерно 150-200 мл.

8. Накрыть крышкой, тушить до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: