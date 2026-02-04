С чем вкусно потушить капусту на ужин: рецепт сытного блюда
Если вы хотите приготовить тушеную капусту на ужин – сделайте такое блюдо более сытным. На этот случай прекрасно подойдет рис, грибы, свинина. Овощ станет очень мягким и сочным. Получится полноценное блюдо, которого хватит на всех.
Идея приготовления тушеной капусты с грибами и рисом на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная - 500 г
- рис жасмин – 1 стакан
- нежирная свинина – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- шампиньоны – 300 г
- соль, перец – по вкусу
- специи: копченая паприка, сухой чеснок, прованские травы.
- кетчуп или томатная паста – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой кастрюле обжарить сначала мясо, нарезанное маленькими кусочками до золотистости.
2. Добавить нарезанный кубиком лук и одну крупную натертую морковь.
3. Тушить несколько минут, добавить промытые и нарезанные шампиньоны.
4. Объединить все вместе, добавить мелко нарезанную капусту и кетчуп.
5. Накрыть крышкой и оставить тушиться на 10-15 минут.
6. Дважды промыть рис и всыпать в кастрюлю.
7. Добавить специи и залить горячей водой, примерно 150-200 мл.
8. Накрыть крышкой, тушить до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: