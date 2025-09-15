Брокколи – очень питательный продукт, который не особо любят. Все потому, что эту капусту нужно сочетать с правильными продуктами, чтобы сохранились питательные вещества и удачные вкусовые свойства.

Идея приготовления брокколи с куриным филе в духовке опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

филе индейки или курицы – 350 г

яйца – 2 шт.

йогурт натуральный – 4 ст.л.

твердый сыр – 50 г

помидоры черри – 100 г

брокколи – 200 г

соль, специи для курицы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте небольшими кусочками.

2. Помидоры черри разрежьте пополам, брокколи разберите на маленькие соцветия.

3. Выложите мясо и овощи в форму для запекания, добавьте специи и 1 ст.л. йогурта, перемешайте.

4. В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся йогуртом (3 ст. л.), добавьте соль, перец и тертый сыр.

5. Залейте смесью индейку с овощами.

6. Запекайте в разогретой духовке при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

