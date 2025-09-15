С чем вкусно приготовить брокколи в духовке: вариант вкусного и сытного блюда
Брокколи – очень питательный продукт, который не особо любят. Все потому, что эту капусту нужно сочетать с правильными продуктами, чтобы сохранились питательные вещества и удачные вкусовые свойства.
Идея приготовления брокколи с куриным филе в духовке опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- филе индейки или курицы – 350 г
- яйца – 2 шт.
- йогурт натуральный – 4 ст.л.
- твердый сыр – 50 г
- помидоры черри – 100 г
- брокколи – 200 г
- соль, специи для курицы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте небольшими кусочками.
2. Помидоры черри разрежьте пополам, брокколи разберите на маленькие соцветия.
3. Выложите мясо и овощи в форму для запекания, добавьте специи и 1 ст.л. йогурта, перемешайте.
4. В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся йогуртом (3 ст. л.), добавьте соль, перец и тертый сыр.
5. Залейте смесью индейку с овощами.
6. Запекайте в разогретой духовке при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.
