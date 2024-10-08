С чем вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: дополнение к любому гарниру

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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С чем вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: дополнение к любому гарниру

Если куриное филе, которое вы запекаете, выходит сухим – вы просто неправильно его готовите. Такое мясо нужно сочетать с сочными и насыщенными по вкусу компонентами. На этот случай отлично подходят помидоры, сыр, а также шпинат.

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Идея приготовления сочного запеченного филе с начинкой опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Вам понадобится всего 5 простых ингредиентов.

С чем вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: дополнение к любому гарниру

Ингредиенты:

  • филе – 2 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • моцарелла – 1 шт.
  • шпинат – несколько листочков
  • соль, перец

Способ приготовления:

С чем вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: дополнение к любому гарниру

1. Филе разрезать, сделать кармашек.

2. Посолить, поперчить.

С чем вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: дополнение к любому гарниру

3. В кармашек выложить поочередно помидоры, творог и т.д.

4. Сверху выложить листики шпината.

С чем вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: дополнение к любому гарниру

5. Закрыть вишенку, закрепить зубочистками открытую сторону.

6. Обжарить на сковороде по бокам по 3 минуты.

С чем вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: дополнение к любому гарниру

7. Поставить запекаться на 15 минут при температуре 180 градусов.

С чем вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: дополнение к любому гарниру

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