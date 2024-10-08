Если куриное филе, которое вы запекаете, выходит сухим – вы просто неправильно его готовите. Такое мясо нужно сочетать с сочными и насыщенными по вкусу компонентами. На этот случай отлично подходят помидоры, сыр, а также шпинат.

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Идея приготовления сочного запеченного филе с начинкой опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Вам понадобится всего 5 простых ингредиентов.

Ингредиенты:

филе – 2 шт.

помидор – 1 шт.

моцарелла – 1 шт.

шпинат – несколько листочков

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе разрезать, сделать кармашек.

2. Посолить, поперчить.

3. В кармашек выложить поочередно помидоры, творог и т.д.

4. Сверху выложить листики шпината.

5. Закрыть вишенку, закрепить зубочистками открытую сторону.

6. Обжарить на сковороде по бокам по 3 минуты.

7. Поставить запекаться на 15 минут при температуре 180 градусов.

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