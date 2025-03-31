Если вы планируете на ужин приготовить рис – соедините продукт с курицей и овощами. Крупа будет очень сытной и сочной. Дополнить такое блюдо можно свежей весенней зеленью.

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Идея приготовления сочного риса с курицей и овощами на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Овощи можно взять любые.

Ингредиенты:

рис длиннозернистый – 250 г.

овощи (мексиканская смесь, или другие) – 400 г.

куриные бедра – 5 шт.

вода – 400 г.

приправы, соль и зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Промыть рис (несколько раз).

2. Выложить равномерным слоем на дно формы.

3. Сверху выложить овощи, а затем куриные бедра.

4. Перемешать воду с приправами и солью и вылить в форму.

5. Отправить в духовку в час при температуре 200 градусов.

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