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С чем вкусно приготовить рис на ужин: точно не будет сухим и пресным
Если вы планируете на ужин приготовить рис – соедините продукт с курицей и овощами. Крупа будет очень сытной и сочной. Дополнить такое блюдо можно свежей весенней зеленью.
Идея приготовления сочного риса с курицей и овощами на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Овощи можно взять любые.
Ингредиенты:
- рис длиннозернистый – 250 г.
- овощи (мексиканская смесь, или другие) – 400 г.
- куриные бедра – 5 шт.
- вода – 400 г.
- приправы, соль и зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Промыть рис (несколько раз).
2. Выложить равномерным слоем на дно формы.
3. Сверху выложить овощи, а затем куриные бедра.
4. Перемешать воду с приправами и солью и вылить в форму.
5. Отправить в духовку в час при температуре 200 градусов.
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