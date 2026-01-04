Куриные голени достаточно мясистые и быстро готовятся, поэтому идеально подойдут на любой случай. Универсальный рецепт – запечь в духовке с добавлением овощей и специй. Получится очень сытно.

Идея приготовления запеченных куриных голеней с картофелем опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

морковь

болгарский перец

лук

оливковое масло

соль, перец, любимые специи

куриные голени

Способ приготовления:

1. Овощи очистить, нарезать крупными кусочками и выложить на противень.

2. Полить оливковым маслом, добавить соль, перец и специи.

3. Хорошо перемешать руками.

4. Сверху выложить куриные голени.

5. Отправить противень в разогретую духовку на 50 минут при температуре 200 градусов.

6. Затем включить режим конвекции и запекать еще 10 минут до аппетитной румяной корочки.

