С чем вкусно запечь куриные голени в духовке: идеальное блюдо для обеда или ужина
Куриные голени достаточно мясистые и быстро готовятся, поэтому идеально подойдут на любой случай. Универсальный рецепт – запечь в духовке с добавлением овощей и специй. Получится очень сытно.
Идея приготовления запеченных куриных голеней с картофелем опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- болгарский перец
- лук
- оливковое масло
- соль, перец, любимые специи
- куриные голени
Способ приготовления:
1. Овощи очистить, нарезать крупными кусочками и выложить на противень.
2. Полить оливковым маслом, добавить соль, перец и специи.
3. Хорошо перемешать руками.
4. Сверху выложить куриные голени.
5. Отправить противень в разогретую духовку на 50 минут при температуре 200 градусов.
6. Затем включить режим конвекции и запекать еще 10 минут до аппетитной румяной корочки.
