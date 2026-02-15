С чем запечь утку, чтобы она не была жесткой: понадобится один простой фрукт
Утка часто получается слишком сухой или жесткой, если ее неправильно запечь. Но есть простой секрет, который сделает мясо мягким, ароматным и сочным – достаточно добавить внутрь обычные яблоки. Во время запекания они выделяют сок и природную кислоту, что смягчает волокна мяса, а также добавляют приятного фруктового аромата. Такой способ не требует сложных ингредиентов, но результат превосходит все ожидания – блюдо получается праздничным и невероятно вкусным.
Идея приготовления сочной запеченной утки с яблоками опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.
Ингредиенты:
- утка – примерно 2,5 кг.
- соль – 1 ст.л.
- перец черный молотый – ½ ч.л.
- копченая паприка – ½ ч.л.
- яблоки – 2 шт. Лук – 1 шт.
- сухое белое вино – 200 мл.
- вода – 150 мл.
- смалец или масло – для обжарки для обжарки
Способ приготовления:
1. Утку промойте, разделите на порционные куски и замочите в холодной воде на 1-2 часа. Это поможет убрать лишний запах и сделать мясо более нежным.
2. Натрите утку солью, перцем и копченой паприкой. Оставьте на 20-30 минут, чтобы специи хорошо впитались.
3. Разогрейте смалец или растительное масло в сковороде, обжарьте утку до золотистой корочки.
4. Положите кусочки утки в форму для запекания, добавьте нарезанные яблоки и лук. Влейте сухое белое вино и воду.
5. Накройте форму крышкой или фольгой. Сначала запекайте 1 час при температуре 200°C, затем уменьшите до 160°C и готовьте еще 2 часа
6. Готовую утку подавайте горячей с печеными яблоками и ароматной подливкой, которая образовалась во время запекания.
