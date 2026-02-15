Утка часто получается слишком сухой или жесткой, если ее неправильно запечь. Но есть простой секрет, который сделает мясо мягким, ароматным и сочным – достаточно добавить внутрь обычные яблоки. Во время запекания они выделяют сок и природную кислоту, что смягчает волокна мяса, а также добавляют приятного фруктового аромата. Такой способ не требует сложных ингредиентов, но результат превосходит все ожидания – блюдо получается праздничным и невероятно вкусным.

Идея приготовления сочной запеченной утки с яблоками опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Ингредиенты:

утка – примерно 2,5 кг.

соль – 1 ст.л.

перец черный молотый – ½ ч.л.

копченая паприка – ½ ч.л.

яблоки – 2 шт. Лук – 1 шт.

сухое белое вино – 200 мл.

вода – 150 мл.

смалец или масло – для обжарки для обжарки

Способ приготовления:

1. Утку промойте, разделите на порционные куски и замочите в холодной воде на 1-2 часа. Это поможет убрать лишний запах и сделать мясо более нежным.

2. Натрите утку солью, перцем и копченой паприкой. Оставьте на 20-30 минут, чтобы специи хорошо впитались.

3. Разогрейте смалец или растительное масло в сковороде, обжарьте утку до золотистой корочки.

4. Положите кусочки утки в форму для запекания, добавьте нарезанные яблоки и лук. Влейте сухое белое вино и воду.

5. Накройте форму крышкой или фольгой. Сначала запекайте 1 час при температуре 200°C, затем уменьшите до 160°C и готовьте еще 2 часа

6. Готовую утку подавайте горячей с печеными яблоками и ароматной подливкой, которая образовалась во время запекания.

