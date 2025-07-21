Если нужно что-то быстро приготовить на ужин, сделайте тушеную картошку. Для такого блюда важно правильно выбрать мясо, чтобы оно было мягким и сочным. Также можно добавить много спелых сезонных овощей.

Идея приготовления тушеного картофеля с мясом и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

мясо говядина – 600 г

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

картофель – 10-12 шт.

помидоры – 4 шт.

сладкий перец – 1-2 шт.

кабачок – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

томатная паста – 3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

специи: копченая паприка, сухой чеснок,

сушеная зелень, лавровый лист.

вода кипяченая – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Обжарить мясо.

2. Добавить лук и морковь, тушить несколько минут.

3. Добавить картофель, соль, перец.

4. Перемешать и добавить 200 мл. кипяченой воды.

5. Оставить тушиться 5 минут.

6. Затем добавить помидоры, томатную пасту, сладкий перец, кабачок и баклажан, специи и тушить на маленьком огне еще полчаса.

7. Перед подачей добавить любимую зелень.

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