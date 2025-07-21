С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
417
С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин

Если нужно что-то быстро приготовить на ужин, сделайте тушеную картошку. Для такого блюда важно правильно выбрать мясо, чтобы оно было мягким и сочным. Также можно добавить много спелых сезонных овощей.

Идея приготовления тушеного картофеля с мясом и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин

Ингредиенты:

  • мясо говядина – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • картофель – 10-12 шт.
  • помидоры – 4 шт.
  • сладкий перец – 1-2 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • баклажан – 1 шт.
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • специи: копченая паприка, сухой чеснок,
  • сушеная зелень, лавровый лист.
  • вода кипяченая – 200 мл.

Способ приготовления:

С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин

1. Обжарить мясо.

2. Добавить лук и морковь, тушить несколько минут.

С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин

3. Добавить картофель, соль, перец.

С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин

4. Перемешать и добавить 200 мл. кипяченой воды.

С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин

5. Оставить тушиться 5 минут.

С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин

6. Затем добавить помидоры, томатную пасту, сладкий перец, кабачок и баклажан, специи и тушить на маленьком огне еще полчаса.

7. Перед подачей добавить любимую зелень.

С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин

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