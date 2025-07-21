С каким мясом вкусно потушить картошку: рецепт сытного блюда на ужин
Если нужно что-то быстро приготовить на ужин, сделайте тушеную картошку. Для такого блюда важно правильно выбрать мясо, чтобы оно было мягким и сочным. Также можно добавить много спелых сезонных овощей.
Идея приготовления тушеного картофеля с мясом и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо говядина – 600 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- картофель – 10-12 шт.
- помидоры – 4 шт.
- сладкий перец – 1-2 шт.
- кабачок – 1 шт.
- баклажан – 1 шт.
- томатная паста – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- специи: копченая паприка, сухой чеснок,
- сушеная зелень, лавровый лист.
- вода кипяченая – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Обжарить мясо.
2. Добавить лук и морковь, тушить несколько минут.
3. Добавить картофель, соль, перец.
4. Перемешать и добавить 200 мл. кипяченой воды.
5. Оставить тушиться 5 минут.
6. Затем добавить помидоры, томатную пасту, сладкий перец, кабачок и баклажан, специи и тушить на маленьком огне еще полчаса.
7. Перед подачей добавить любимую зелень.
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