Салат а-ля оливье без картофеля, колбасы и майонеза: рецепт вкусного и легкого блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Салат а-ля оливье без картофеля, колбасы и майонеза: рецепт вкусного и легкого блюда

Если вы любите оливье, но в классическом варианте салат вам надоел, добавьте в основу вместо картофеля авокадо, а вместо мяса – красную рыбу. Заправляйте салат йогуртом, а не майонезом.

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата аля оливье, с авокадо и рыбой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 2 яйца (вареные)
  • 1 авокадо
  • 1 огурец
  • 150 г. слабосоленой рыбы

Заправка:

  • 2 ст.л. греческого йогурта
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • сок лимона
  • соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и смешиваем в миске.

Ингредиенты для салата

2. Для заправки: в греческий йогурт добавляем горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешиваем и заправляем салат.

Заправка для салата

3. Выкладываем на блюдо, сверху выложите икру.

Готовый салат

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