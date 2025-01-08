Если вы любите оливье, но в классическом варианте салат вам надоел, добавьте в основу вместо картофеля авокадо, а вместо мяса – красную рыбу. Заправляйте салат йогуртом, а не майонезом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата аля оливье, с авокадо и рыбой.

Ингредиенты:

2 яйца (вареные)

1 авокадо

1 огурец

150 г. слабосоленой рыбы

Заправка:

2 ст.л. греческого йогурта

1 ст.л. горчицы в зернах

сок лимона

соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и смешиваем в миске.

2. Для заправки: в греческий йогурт добавляем горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешиваем и заправляем салат.

3. Выкладываем на блюдо, сверху выложите икру.

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