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Салат а-ля оливье без картофеля, колбасы и майонеза: рецепт вкусного и легкого блюда
Если вы любите оливье, но в классическом варианте салат вам надоел, добавьте в основу вместо картофеля авокадо, а вместо мяса – красную рыбу. Заправляйте салат йогуртом, а не майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата аля оливье, с авокадо и рыбой.
Ингредиенты:
- 2 яйца (вареные)
- 1 авокадо
- 1 огурец
- 150 г. слабосоленой рыбы
Заправка:
- 2 ст.л. греческого йогурта
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- сок лимона
- соль
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и смешиваем в миске.
2. Для заправки: в греческий йогурт добавляем горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешиваем и заправляем салат.
3. Выкладываем на блюдо, сверху выложите икру.
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