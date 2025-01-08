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Салат "Бургер": идеальная альтернатива привычному фаст-фуду
Если вы любите фаст-фуд и не хотите испортить фигуру от постоянного потребления, стоит выбрать для себя альтернативу. К примеру это могут быть единичные послабления в правильном питании. Но лучше всего – легкий вариант любимого блюда.
Вот, например, звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram опубликовал рецепт салата "Бургер". Он сохранит знакомые вкусы, но подарит лёгкость и новый формат подачи.
Ингредиенты
- Рис вареный – 1 ст.
- Фарш говяжий – 200 гр
- Томат – 1 шт
- Салат Айсберг – 1 шт
- Лук синий – 1 шт
Ингредиенты для соуса
- Огурец соленый – 2 шт
- Майонез – 1 ст.л.
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Горчица сладкая – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Фарш обжарить и приправить специями.
2. Для соуса мелко порезать огурцы и смешать составляющие.
3. Собрать слоями и заправить.
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