Если вы любите фаст-фуд и не хотите испортить фигуру от постоянного потребления, стоит выбрать для себя альтернативу. К примеру это могут быть единичные послабления в правильном питании. Но лучше всего – легкий вариант любимого блюда.

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Вот, например, звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram опубликовал рецепт салата "Бургер". Он сохранит знакомые вкусы, но подарит лёгкость и новый формат подачи.

Ингредиенты

Рис вареный – 1 ст.

Фарш говяжий – 200 гр

Томат – 1 шт

Салат Айсберг – 1 шт

Лук синий – 1 шт

Ингредиенты для соуса

Огурец соленый – 2 шт

Майонез – 1 ст.л.

Кетчуп – 2 ст.л.

Горчица сладкая – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Фарш обжарить и приправить специями.

2. Для соуса мелко порезать огурцы и смешать составляющие.

3. Собрать слоями и заправить.

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