Салат "Бургер": идеальная альтернатива привычному фаст-фуду

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Салат 'Бургер': идеальная альтернатива привычному фаст-фуду

Если вы любите фаст-фуд и не хотите испортить фигуру от постоянного потребления, стоит выбрать для себя альтернативу. К примеру это могут быть единичные послабления в правильном питании. Но лучше всего – легкий вариант любимого блюда.

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Вот, например, звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram опубликовал рецепт салата "Бургер". Он сохранит знакомые вкусы, но подарит лёгкость и новый формат подачи.

Салат ''Бургер'': идеальная альтернатива привычному фаст-фуду

Ингредиенты

  • Рис вареный – 1 ст.
  • Фарш говяжий – 200 гр
  • Томат – 1 шт
  • Салат Айсберг – 1 шт
  • Лук синий – 1 шт

Ингредиенты для соуса

  • Огурец соленый – 2 шт
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Горчица сладкая – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Фарш обжарить и приправить специями.

Салат ''Бургер'': идеальная альтернатива привычному фаст-фуду

2. Для соуса мелко порезать огурцы и смешать составляющие.

Салат ''Бургер'': идеальная альтернатива привычному фаст-фуду

3. Собрать слоями и заправить.

Салат ''Бургер'': идеальная альтернатива привычному фаст-фуду

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