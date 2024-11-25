Салат "Галя Балованная": рассказываем, из чего приготовить очень вкусное и сытное блюдо
Пекинская капуста – очень простой и полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также голубцов. Стоит отметить, что капуста отлично сочетается со свежими овощами, сыром, яйцами и рыбой.
Видео дня
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из пекинской капусты, со свежими овощами и маслом.
Ингредиенты:
- яйца 2 шт.
- 500 г пекинской капусты
- 120 г красного сладкого перца
- 200 г свежих огурцов
- 4 ст.л ложки оливкового масла
- 20 г зеленого лука
- 2 веточки петрушки
- 185 г (1 баночка) консервированного тунца
- 1/2 лимона (сок и тертая цедра)
- соль
Способ приготовления:
1. Сначала нужно сварить вкрутую яйца, порежьте.
2. Затем пекинскую капусту нужно почистить и нарезать тоненькой соломкой, огурцы и перец брусками. Зеленый лук и петрушку мелко нарежьте.
3. Из тунца слейте жидкость.
4. В миски смешайте все ингредиенты. Полейте соусом из масла, с цедрой и соком лимона.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: