Пекинская капуста – очень простой и полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также голубцов. Стоит отметить, что капуста отлично сочетается со свежими овощами, сыром, яйцами и рыбой.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из пекинской капусты, со свежими овощами и маслом.

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

500 г пекинской капусты

120 г красного сладкого перца

200 г свежих огурцов

4 ст.л ложки оливкового масла

20 г зеленого лука

2 веточки петрушки

185 г (1 баночка) консервированного тунца

1/2 лимона (сок и тертая цедра)

соль

Способ приготовления:

1. Сначала нужно сварить вкрутую яйца, порежьте.

2. Затем пекинскую капусту нужно почистить и нарезать тоненькой соломкой, огурцы и перец брусками. Зеленый лук и петрушку мелко нарежьте.

3. Из тунца слейте жидкость.

4. В миски смешайте все ингредиенты. Полейте соусом из масла, с цедрой и соком лимона.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: