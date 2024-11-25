Салат "Галя Балованная": рассказываем, из чего приготовить очень вкусное и сытное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Пекинская капуста – очень простой и полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также голубцов. Стоит отметить, что капуста отлично сочетается со свежими овощами, сыром, яйцами и рыбой. 

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Что приготовить из капусты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из пекинской капусты, со свежими овощами и маслом. 

Домашний салат

Ингредиенты: 

  • яйца 2 шт. 
  • 500 г пекинской капусты
  • 120 г красного сладкого перца
  • 200 г свежих огурцов
  • 4 ст.л ложки оливкового масла
  • 20 г зеленого лука
  • 2 веточки петрушки
  • 185 г (1 баночка) консервированного тунца
  • 1/2 лимона (сок и тертая цедра)
  • соль

Способ приготовления: 

1. Сначала нужно сварить вкрутую яйца, порежьте. 

2. Затем пекинскую капусту нужно почистить и нарезать тоненькой соломкой, огурцы и перец брусками. Зеленый лук и петрушку мелко нарежьте.

Вкусный салат из пекинской капусты

3. Из тунца слейте жидкость.

4. В миски смешайте все ингредиенты. Полейте соусом из масла, с цедрой и соком лимона.

Готовый салат

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