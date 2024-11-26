Салат "Гавайские каникулы": рецепт эффектного и вкусного блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Салаты для новогоднего стола можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Очень вкусно также будет, если в блюдо добавить например морепродукты, каперсы, консервированные ананасы, грибы.

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Новогодний салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата с филе и ананасом, который будет настоящим украшением стола.

Салат с ананасом

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Кукуруза консервированная – 400 г
  • Майонез – 2-3 ст. л.
  • Консервированный ананас
  • Черри – 4 шт.
  • Укроп – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Филе отварите или запеките, порвите на куски.

Ингредиенты для блюда

2. Яйца сварите и порежьте. Помидоры порежьте пополам. Сыр натрите.

Приготовление салата

3. Смешайте все ингредиенты и при помощи кольца выложите салат на блюдо, сверху украсьте зеленью!

Готовый салат

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