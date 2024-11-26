Салаты для новогоднего стола можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Очень вкусно также будет, если в блюдо добавить например морепродукты, каперсы, консервированные ананасы, грибы.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата с филе и ананасом, который будет настоящим украшением стола.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Яйца – 4 шт.

Сыр твердый – 100 г

Кукуруза консервированная – 400 г

Майонез – 2-3 ст. л.

Консервированный ананас

Черри – 4 шт.

Укроп – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Филе отварите или запеките, порвите на куски.

2. Яйца сварите и порежьте. Помидоры порежьте пополам. Сыр натрите.

3. Смешайте все ингредиенты и при помощи кольца выложите салат на блюдо, сверху украсьте зеленью!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: