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Салат "Гавайские каникулы": рецепт эффектного и вкусного блюда для новогоднего стола
Салаты для новогоднего стола можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Очень вкусно также будет, если в блюдо добавить например морепродукты, каперсы, консервированные ананасы, грибы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата с филе и ананасом, который будет настоящим украшением стола.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Яйца – 4 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Кукуруза консервированная – 400 г
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Консервированный ананас
- Черри – 4 шт.
- Укроп – несколько веточек
Способ приготовления:
1. Филе отварите или запеките, порвите на куски.
2. Яйца сварите и порежьте. Помидоры порежьте пополам. Сыр натрите.
3. Смешайте все ингредиенты и при помощи кольца выложите салат на блюдо, сверху украсьте зеленью!
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