На новогоднем столе салаты занимают одно из главных мест. Готовить их можно из любых овощей, свежих и запеченных, а также грибов, мяса, сыров, зелени, рыбы, консерв, морепродуктов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата – "Грибная поляна", который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Шампиньоны маринованные – 350 г

Зелень – укроп, петрушка.

Копченое куриное филе – 300 г

Морковь – 2 шт.

Яйца – 3 шт.

Твердый сыр – 100 г

Маринованные огурцы – 4-5 шт.

Картофель – 3 шт.

Майонез

Способ приготовления:

1. Отварные овощи, яйца и сыр натрите. Мясо и огурцы порежьте кубиком.

2. Соберите салат слоями: грибы, майонез, зелень, дальше слоями тертые овощи, мясо, яйца, сыр и майонез. Сверху украсьте зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: