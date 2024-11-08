Салат "Грибная поляна": рецепт оригинального и вкусного блюда на Новый год 2025

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,4 т.
Рецепт салата

На новогоднем столе салаты занимают одно из главных мест. Готовить их можно из любых овощей, свежих и запеченных, а также грибов, мяса, сыров, зелени, рыбы, консерв, морепродуктов. 

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Из чего приготовить вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата – "Грибная поляна", который очень просто готовится. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Шампиньоны маринованные – 350 г
  • Зелень – укроп, петрушка.
  • Копченое куриное филе – 300 г
  • Морковь – 2 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Маринованные огурцы – 4-5 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Майонез 

Способ приготовления: 

1. Отварные овощи, яйца и сыр натрите. Мясо и огурцы порежьте кубиком. 

Приготовление салата

2. Соберите салат слоями: грибы, майонез, зелень, дальше слоями тертые овощи, мясо, яйца, сыр и майонез. Сверху украсьте зеленью.

Готовое блюдо

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