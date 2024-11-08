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Салат "Грибная поляна": рецепт оригинального и вкусного блюда на Новый год 2025
На новогоднем столе салаты занимают одно из главных мест. Готовить их можно из любых овощей, свежих и запеченных, а также грибов, мяса, сыров, зелени, рыбы, консерв, морепродуктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата – "Грибная поляна", который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Шампиньоны маринованные – 350 г
- Зелень – укроп, петрушка.
- Копченое куриное филе – 300 г
- Морковь – 2 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Маринованные огурцы – 4-5 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Майонез
Способ приготовления:
1. Отварные овощи, яйца и сыр натрите. Мясо и огурцы порежьте кубиком.
2. Соберите салат слоями: грибы, майонез, зелень, дальше слоями тертые овощи, мясо, яйца, сыр и майонез. Сверху украсьте зеленью.
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