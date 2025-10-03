Свекла – очень простой и при этом вкусный и полезный овощ, который может быть основой для многих вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще свеклу можно вкусно замариновать и сделать даже хумус.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с маринованным луком "Шухи".

Ингредиенты:

свекла

мясо

лук

специи – сахара, соль

уксус

вода

соевый соус

перец

масло растительное

морковь по-корейски

Способ приготовления:

1. Свеклу режем тонкой соломкой, а после обжариваем на среднем огне в небольшом количестве масла.

2. Мясо маринуем в соли, перце, соевом соусе. Затем обжариваем или отвариваем, можно запечь.

3. Лук режем полукольцами и маринуем.

4. Морковь трем на терке для "корейской моркови". К свекле добавляем мясо, замаринованный лук, натертую на корейской терке морковь, заправляем маслом, перемешиваем.

