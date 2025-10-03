Салат их свеклы и мяса "Шухи": делимся рецептом аутентичного украинского блюда
Свекла – очень простой и при этом вкусный и полезный овощ, который может быть основой для многих вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще свеклу можно вкусно замариновать и сделать даже хумус.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с маринованным луком "Шухи".
Ингредиенты:
- свекла
- мясо
- лук
- специи – сахара, соль
- уксус
- вода
- соевый соус
- перец
- масло растительное
- морковь по-корейски
Способ приготовления:
1. Свеклу режем тонкой соломкой, а после обжариваем на среднем огне в небольшом количестве масла.
2. Мясо маринуем в соли, перце, соевом соусе. Затем обжариваем или отвариваем, можно запечь.
3. Лук режем полукольцами и маринуем.
4. Морковь трем на терке для "корейской моркови". К свекле добавляем мясо, замаринованный лук, натертую на корейской терке морковь, заправляем маслом, перемешиваем.
