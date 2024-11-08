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Салат из моркови по-корейски и сыра: простой рецепт сытного и бюджетного блюда
Морковь по-корейски может быть как закуской, так и основой для вкусных и сытных салатов. Она хорошо сочетается с сыром, крабовыми палочками, зеленью, вареными яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски и сыра.
Ингредиенты:
- Косичка копченая – 1 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Кукуруза – 1 банка
- Корейская морковь – 100 г
- Майонез – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сыр и яйца режем соломкой, добавляем кукурузу и морковь, заправляем майонезом.
2. Поставьте салат в холодильник минимум на час.
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