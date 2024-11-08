Салат из моркови по-корейски и сыра: простой рецепт сытного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт салата

Морковь по-корейски может быть как закуской, так и основой для вкусных и сытных салатов. Она хорошо сочетается с сыром, крабовыми палочками, зеленью, вареными яйцами.

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски и сыра.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Косичка копченая – 1 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Кукуруза – 1 банка
  • Корейская морковь – 100 г
  • Майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сыр и яйца режем соломкой, добавляем кукурузу и морковь, заправляем майонезом.

Приготовление салата

2. Поставьте салат в холодильник минимум на час.

Готовый салат

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