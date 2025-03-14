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Салат из натертой свеклы, моркови и яблоки: рецепт полезного блюда без отварки и жарки
Больше витаминов хранится именно в свежих овощах. Поэтому для большей питательности плоды не следует отваривать или жарить. Гораздо лучше натереть сырыми, и сделать вкусный салат.
Идея приготовления полезного салата из сырых овощей и фруктов опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Для заправки отлично подойдет тыквенное масло.
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт.
- свекла – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сельдерей – 100 г
- тыквенное масло – 1 ч.л.
- кунжут и тыквенные семена
- щепотка соли
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яблоко почистить.
2. Гатерти на продолговатую терку.
3. Морковь почистить и натереть.
4. Почистить сельдерей и натереть.
5. Заправить растительным маслом с лимонным соком.
6. Добавить соль.
7. Хорошо перемешать.
8. Добавить семена тыквы и кунжут.
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