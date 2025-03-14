Салат из натертой свеклы, моркови и яблоки: рецепт полезного блюда без отварки и жарки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
696
Салат из натертой свеклы, моркови и яблоки: рецепт полезного блюда без отварки и жарки

Больше витаминов хранится именно в свежих овощах. Поэтому для большей питательности плоды не следует отваривать или жарить. Гораздо лучше натереть сырыми, и сделать вкусный салат.

Видео дня

Идея приготовления полезного салата из сырых овощей и фруктов опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Для заправки отлично подойдет тыквенное масло.

Салат из натертой свеклы, моркови и яблоки: рецепт полезного блюда без отварки и жарки

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 шт.
  • свекла – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сельдерей – 100 г
  • тыквенное масло – 1 ч.л.
  • кунжут и тыквенные семена
  • щепотка соли
  • лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Салат из натертой свеклы, моркови и яблоки: рецепт полезного блюда без отварки и жарки

1. Яблоко почистить.

2. Гатерти на продолговатую терку.

Салат из натертой свеклы, моркови и яблоки: рецепт полезного блюда без отварки и жарки

3. Морковь почистить и натереть.

Салат из натертой свеклы, моркови и яблоки: рецепт полезного блюда без отварки и жарки

4. Почистить сельдерей и натереть.

5. Заправить растительным маслом с лимонным соком.

Салат из натертой свеклы, моркови и яблоки: рецепт полезного блюда без отварки и жарки

6. Добавить соль.

7. Хорошо перемешать.

Салат из натертой свеклы, моркови и яблоки: рецепт полезного блюда без отварки и жарки

8. Добавить семена тыквы и кунжут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты