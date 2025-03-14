Больше витаминов хранится именно в свежих овощах. Поэтому для большей питательности плоды не следует отваривать или жарить. Гораздо лучше натереть сырыми, и сделать вкусный салат.

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Идея приготовления полезного салата из сырых овощей и фруктов опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Для заправки отлично подойдет тыквенное масло.

Ингредиенты:

яблоко – 1 шт.

свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сельдерей – 100 г

тыквенное масло – 1 ч.л.

кунжут и тыквенные семена

щепотка соли

лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоко почистить.

2. Гатерти на продолговатую терку.

3. Морковь почистить и натереть.

4. Почистить сельдерей и натереть.

5. Заправить растительным маслом с лимонным соком.

6. Добавить соль.

7. Хорошо перемешать.

8. Добавить семена тыквы и кунжут.

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