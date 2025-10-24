Видео дня
Салат из пекинской капусты "Козел в огороде": готовится за 5 минут
Пекинская капуста – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для вкусных салатов, а также голубцов. Еще из нее можно делать закуски.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с кукурузой и майонезом.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- крабовые палочки
- огурцы свежие
- кукуруза
- майонез
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту, огурцы, крабовые палочки.
2. Добавьте кукурузу, майонез, специи, перемешайте.
