Салат из пекинской капусты "Козел в огороде": готовится за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Рецепт блюда

Пекинская капуста – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для вкусных салатов, а также голубцов. Еще из нее можно делать закуски.

Салат из пекинской капусты ''Козел в огороде'': готовится за 5 минут

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с кукурузой и майонезом. 

Ингредиенты: 

  • пекинская капуста
  • крабовые палочки
  • огурцы свежие 
  • кукуруза
  • майонез
  • специи

Способ приготовления: 

1. Порежьте капусту, огурцы, крабовые палочки. 

Салат из пекинской капусты ''Козел в огороде'': готовится за 5 минут

2. Добавьте кукурузу, майонез, специи, перемешайте.

Салат из пекинской капусты ''Козел в огороде'': готовится за 5 минут

Украинаовощирецептпродукты

