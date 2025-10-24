Пекинская капуста – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для вкусных салатов, а также голубцов. Еще из нее можно делать закуски.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с кукурузой и майонезом.

Ингредиенты:

пекинская капуста

крабовые палочки

огурцы свежие

кукуруза

майонез

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту, огурцы, крабовые палочки.

2. Добавьте кукурузу, майонез, специи, перемешайте.

