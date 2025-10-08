Видео дня
Салат из сельди "Осенний" на каждый день: простой рецепт блюда
Сельдь и свекла – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из свеклы и сельди получится самая вкусная намазка. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Осеннего" салата из сельди и свеклы.
Ингредиенты:
- Сельдь
- Свекла (печеная или вареная)
- Яйцо вареное
- Огурец (квашеный или соленый)
- Синий лук
- Соль
- Мускатный орех
- Майонез
- Горчица
- Каперсы
Способ приготовления:
1. Натрите вареную свеклу, порежьте сельдь, яйца, огурцы и лук.
2. Добавьте специи, горчицу, майонез, каперсы, соль, перемешайте.
