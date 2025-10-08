Сельдь и свекла – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из свеклы и сельди получится самая вкусная намазка. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Осеннего" салата из сельди и свеклы.

Ингредиенты:

Сельдь

Свекла (печеная или вареная)

Яйцо вареное

Огурец (квашеный или соленый)

Синий лук

Соль

Мускатный орех

Майонез

Горчица

Каперсы

Способ приготовления:

1. Натрите вареную свеклу, порежьте сельдь, яйца, огурцы и лук.

2. Добавьте специи, горчицу, майонез, каперсы, соль, перемешайте.

