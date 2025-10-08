Салат из сельди "Осенний" на каждый день: простой рецепт блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Рецепт салата

Сельдь и свекла – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из свеклы и сельди получится самая вкусная намазка. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить.

Салат из сельди ''Осенний'' на каждый день: простой рецепт блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Осеннего" салата из сельди и свеклы.

Салат из сельди ''Осенний'' на каждый день: простой рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Сельдь
  • Свекла (печеная или вареная)
  • Яйцо вареное
  • Огурец (квашеный или соленый)
  • Синий лук
  • Соль
  • Мускатный орех
  • Майонез
  • Горчица
  • Каперсы

Способ приготовления:

1. Натрите вареную свеклу, порежьте сельдь, яйца, огурцы и лук.

Салат из сельди ''Осенний'' на каждый день: простой рецепт блюда

2. Добавьте специи, горчицу, майонез, каперсы, соль, перемешайте.

Салат из сельди ''Осенний'' на каждый день: простой рецепт блюда

