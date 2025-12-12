Салат из свеклы "Императрица" для новогоднего стола: вкуснее в сто раз, чем "Шуба"

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Салаты из свеклы – всегда удачное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, а также зеленью, бобовыми, сельдью, скумбрией, мясом, черносливом. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с филе и твердым сыром. 

Ингредиенты:

  • отварная свекла 3-4 шт.
  • филе
  • вареные яйца 4-6 шт.
  • чернослив 150 г
  • твердый сыр 100 г
  • грецкие орехи 100 г
  • соль, перец по вкусу
  • майонез по вкусу
  • зелень
  • зерна граната

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите и натрите вместе с яйцами. Филе запеките и порежьте, сыр натрите, орехи измельчите. 

2. Соберите салат слоями смазывая каждый майонезом. Сверку украсьте зеленью и зернами граната.

