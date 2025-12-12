Салаты из свеклы – всегда удачное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, а также зеленью, бобовыми, сельдью, скумбрией, мясом, черносливом.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с филе и твердым сыром.

Ингредиенты:

отварная свекла 3-4 шт.

филе

вареные яйца 4-6 шт.

чернослив 150 г

твердый сыр 100 г

грецкие орехи 100 г

соль, перец по вкусу

майонез по вкусу

зелень

зерна граната

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите и натрите вместе с яйцами. Филе запеките и порежьте, сыр натрите, орехи измельчите.

2. Соберите салат слоями смазывая каждый майонезом. Сверку украсьте зеленью и зернами граната.

