Салат из свеклы "Императрица" для новогоднего стола: вкуснее в сто раз, чем "Шуба"
Салаты из свеклы – всегда удачное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, а также зеленью, бобовыми, сельдью, скумбрией, мясом, черносливом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с филе и твердым сыром.
Ингредиенты:
- отварная свекла 3-4 шт.
- филе
- вареные яйца 4-6 шт.
- чернослив 150 г
- твердый сыр 100 г
- грецкие орехи 100 г
- соль, перец по вкусу
- майонез по вкусу
- зелень
- зерна граната
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите и натрите вместе с яйцами. Филе запеките и порежьте, сыр натрите, орехи измельчите.
2. Соберите салат слоями смазывая каждый майонезом. Сверку украсьте зеленью и зернами граната.
