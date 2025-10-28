Видео дня
Салат из свеклы с черносливом и орешками: самый простой рецепт вкусного блюда
Вареная свекла – отличный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Еще из свеклы можно делать намазки, первые блюда. Еще свеклу можно мариновать, консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с черносливом и чесноком.
Ингредиенты:
- свекла отварная 4 шт.
- грецкие орехи 100 г
- чернослив 100 г
- чеснок 2-3 зуб.
- майонез 2-3 ст. л.
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите чеснок, нарежьте чернослив.
2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
