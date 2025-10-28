Вареная свекла – отличный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Еще из свеклы можно делать намазки, первые блюда. Еще свеклу можно мариновать, консервировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с черносливом и чесноком.

Ингредиенты:

свекла отварная 4 шт.

грецкие орехи 100 г

чернослив 100 г

чеснок 2-3 зуб.

майонез 2-3 ст. л.

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите чеснок, нарежьте чернослив.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

