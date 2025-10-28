Салат из свеклы с черносливом и орешками: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
264
Салат из свеклы с черносливом и орешками: самый простой рецепт вкусного блюда

Вареная свекла – отличный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Еще из свеклы можно делать намазки, первые блюда. Еще свеклу можно мариновать, консервировать.

Видео дня
Салат из свеклы с черносливом и орешками: самый простой рецепт вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с черносливом и чесноком. 

Ингредиенты:

  • свекла отварная 4 шт.
  • грецкие орехи 100 г
  • чернослив 100 г
  • чеснок 2-3 зуб.
  • майонез 2-3 ст. л. 
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите чеснок, нарежьте чернослив.

Салат из свеклы с черносливом и орешками: самый простой рецепт вкусного блюда

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

Салат из свеклы с черносливом и орешками: самый простой рецепт вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты