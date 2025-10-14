Видео дня
Салат из сырой свеклы и граната: рецепт очень полезного и вкусного блюда
Салаты из свеклы – очень ценное блюдо, которое во-первых – вкусное и полезное, во-вторых – очень просто готовится. Стоит отметить, что свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, а также фруктами, такими как яблоки и морковь, а также полезным гранатом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из тертой сырой свеклы и граната.
Ингредиенты:
- свекла сырая
- гранат
- лимонный сок
- масло оливковое
- специи – соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу, добавьте зерна граната, сок лимона, масло, специи и перемешайте.
Подавайте сразу, будет очень вкусно и полезно!
