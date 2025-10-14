Салаты из свеклы – очень ценное блюдо, которое во-первых – вкусное и полезное, во-вторых – очень просто готовится. Стоит отметить, что свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, а также фруктами, такими как яблоки и морковь, а также полезным гранатом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из тертой сырой свеклы и граната.

Ингредиенты:

свекла сырая

гранат

лимонный сок

масло оливковое

специи – соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу, добавьте зерна граната, сок лимона, масло, специи и перемешайте.

Подавайте сразу, будет очень вкусно и полезно!

