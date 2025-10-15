Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также первых блюд, намазок. Еще свеклу можно есть просто с маслом, специями, сыром, оливковым маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с фасолью, луком и маслом.

Ингредиенты:

свекла

фасоль

лук

масло

чеснок

соль, специи

Способ приготовления:

1. Сварите свеклу, натрите, добавьте фасоль консервированную или вареную, лук маринованный, специи, тертый чеснок и перемешайте.

Есть можно сразу!

