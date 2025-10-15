Видео дня
Салат из вареной свеклы на каждый день: вкуснее и проще, чем винегрет
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также первых блюд, намазок. Еще свеклу можно есть просто с маслом, специями, сыром, оливковым маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с фасолью, луком и маслом.
Ингредиенты:
- свекла
- фасоль
- лук
- масло
- чеснок
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Сварите свеклу, натрите, добавьте фасоль консервированную или вареную, лук маринованный, специи, тертый чеснок и перемешайте.
Есть можно сразу!
