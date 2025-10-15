Салат из вареной свеклы на каждый день: вкуснее и проще, чем винегрет

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Салат из вареной свеклы на каждый день: вкуснее и проще, чем винегрет

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также первых блюд, намазок. Еще свеклу можно есть просто с маслом, специями, сыром, оливковым маслом. 

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с фасолью, луком и маслом. 

Салат из вареной свеклы на каждый день: вкуснее и проще, чем винегрет

Ингредиенты:

  • свекла
  • фасоль
  • лук
  • масло
  • чеснок 
  • соль, специи

Способ приготовления: 

1. Сварите свеклу, натрите, добавьте фасоль консервированную или вареную, лук маринованный, специи, тертый чеснок и перемешайте.

Салат из вареной свеклы на каждый день: вкуснее и проще, чем винегрет

Есть можно сразу! 

Салат из вареной свеклы на каждый день: вкуснее и проще, чем винегрет

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктысалатовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты