Салат "Изумруд" из пекинской капусты с филе и сыром: рецепт блюда для новогоднего стола
Пекинская капуста – очень бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусных и полезных салатов. Еще из нее можно приготовить очень вкусные и сочные ленивые голубцы.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с куриным филе и тертым сыром.
Ингредиенты:
- Вареное куриное филе – 300 г
- Пекинская капуста
- Яйца вареные – 2 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Тертый сыр – 80 г
- Майонез – по вкусу
- Тостовый хлеб/батон – для сухариков + паприка, соль
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты измельчите.
2. Выкладываем салат слоями: куриное филе – майонез – пекинская капуста – майонез – помидор – яйца – майонез – сыр – майонез.
3. Для сухариков: тостовый хлеб нарежьте кубиками, посыпьте паприкой и солью и поджарьте на сливочном масле или масле ГХИ.
4. Перед подачей посыпаем сухариками!
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