Салат "Изумруд" из пекинской капусты с филе и сыром: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
153
Рецепт блюда

Пекинская капуста – очень бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусных и полезных салатов. Еще из нее можно приготовить очень вкусные и сочные ленивые голубцы.

Видео дня
Пекинская капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с куриным филе и тертым сыром.

Ингредиенты:

  • Вареное куриное филе – 300 г
  • Пекинская капуста
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Тертый сыр – 80 г
  • Майонез – по вкусу
  • Тостовый хлеб/батон – для сухариков + паприка, соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчите.

Пекинская капуста

2. Выкладываем салат слоями: куриное филе – майонез – пекинская капуста – майонез – помидор – яйца – майонез – сыр – майонез.

Приготовление салата

3. Для сухариков: тостовый хлеб нарежьте кубиками, посыпьте паприкой и солью и поджарьте на сливочном масле или масле ГХИ.

Что добавить в блюдо для яркого вкуса

4. Перед подачей посыпаем сухариками!

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годовощисалатпродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты