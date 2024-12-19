Пекинская капуста – очень бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусных и полезных салатов. Еще из нее можно приготовить очень вкусные и сочные ленивые голубцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с куриным филе и тертым сыром.

Ингредиенты:

Вареное куриное филе – 300 г

Пекинская капуста

Яйца вареные – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Тертый сыр – 80 г

Майонез – по вкусу

Тостовый хлеб/батон – для сухариков + паприка, соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчите.

2. Выкладываем салат слоями: куриное филе – майонез – пекинская капуста – майонез – помидор – яйца – майонез – сыр – майонез.

3. Для сухариков: тостовый хлеб нарежьте кубиками, посыпьте паприкой и солью и поджарьте на сливочном масле или масле ГХИ.

4. Перед подачей посыпаем сухариками!

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