Салат "Изысканный" на новогодний стол: вкусное и оригинальное блюдо

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Салат 'Изысканный' на новогодний стол: вкусное и оригинальное блюдо

Самое время начинать подготовку к празднованию Нового года. Обычно этот процесс стартует с поиска новых, интересных рецептов блюд, которыми можно удивить гостей и родных, собравшихся за столом в новогоднюю ночь.

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Фудблогер Ксения Радостина в Instagram опубликовала именно такой рецепт салата, который называется "Изысканный". Он не только очень вкусный, но и выглядит действительно праздничным.

Салат ''Изысканный'' на новогодний стол: вкусное и оригинальное блюдо

Ингредиенты

  • Рис – 1 ст.
  • Крем-сыр– 180 гр
  • Красная рыба – 150 гр
  • Огурец – 1 шт
  • Икра – 200 гр

Способ приготовления

1. На плоскую тарелку ставим кулинарное кольцо.

2. Рис отвариваем до готовности и охлаждаем. Выкладываем в кольцо.

Салат ''Изысканный'' на новогодний стол: вкусное и оригинальное блюдо

3. Второй слой – крем-сыр. Размазываем по всей поверхности риса.

4. Далее – слой красной рыбы, нарезанной кубиком.

Салат ''Изысканный'' на новогодний стол: вкусное и оригинальное блюдо

5. Снова выкладываем слой риса и промазываем его крем-сыром.

6. Следующий слой – свежий огурец, нарезанный кубиком.

7. Снова слой риса и слой крем-сыра.

8. Последний слой – красная икра.

Салат ''Изысканный'' на новогодний стол: вкусное и оригинальное блюдо

9. Снимаем кулинарное кольцо и подаем на стол.

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