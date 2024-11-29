Салат "Изысканный" на новогодний стол: вкусное и оригинальное блюдо
Самое время начинать подготовку к празднованию Нового года. Обычно этот процесс стартует с поиска новых, интересных рецептов блюд, которыми можно удивить гостей и родных, собравшихся за столом в новогоднюю ночь.
Фудблогер Ксения Радостина в Instagram опубликовала именно такой рецепт салата, который называется "Изысканный". Он не только очень вкусный, но и выглядит действительно праздничным.
Ингредиенты
- Рис – 1 ст.
- Крем-сыр– 180 гр
- Красная рыба – 150 гр
- Огурец – 1 шт
- Икра – 200 гр
Способ приготовления
1. На плоскую тарелку ставим кулинарное кольцо.
2. Рис отвариваем до готовности и охлаждаем. Выкладываем в кольцо.
3. Второй слой – крем-сыр. Размазываем по всей поверхности риса.
4. Далее – слой красной рыбы, нарезанной кубиком.
5. Снова выкладываем слой риса и промазываем его крем-сыром.
6. Следующий слой – свежий огурец, нарезанный кубиком.
7. Снова слой риса и слой крем-сыра.
8. Последний слой – красная икра.
9. Снимаем кулинарное кольцо и подаем на стол.
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