Самое время начинать подготовку к празднованию Нового года. Обычно этот процесс стартует с поиска новых, интересных рецептов блюд, которыми можно удивить гостей и родных, собравшихся за столом в новогоднюю ночь.

Видео дня

Фудблогер Ксения Радостина в Instagram опубликовала именно такой рецепт салата, который называется "Изысканный". Он не только очень вкусный, но и выглядит действительно праздничным.

Ингредиенты

Рис – 1 ст.

Крем-сыр– 180 гр

Красная рыба – 150 гр

Огурец – 1 шт

Икра – 200 гр

Способ приготовления

1. На плоскую тарелку ставим кулинарное кольцо.

2. Рис отвариваем до готовности и охлаждаем. Выкладываем в кольцо.

3. Второй слой – крем-сыр. Размазываем по всей поверхности риса.

4. Далее – слой красной рыбы, нарезанной кубиком.

5. Снова выкладываем слой риса и промазываем его крем-сыром.

6. Следующий слой – свежий огурец, нарезанный кубиком.

7. Снова слой риса и слой крем-сыра.

8. Последний слой – красная икра.

9. Снимаем кулинарное кольцо и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: